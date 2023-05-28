حلفاء الناتو يتدربون على مهارات الطيران في النرويج لتطوير القدرات المشتركة

نشرت القوات الجوية الملكية الهولندية والبلجيكية أصول مقاتلة في القاعدة الجوية النرويجية في أورلاند لإجراء مناورات طيران مشتركة مع الطائرات النرويجية لتعزيز إمكانية التشغيل البيني وتكامل مقاتلات الجيل الرابع والخامس.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحلف شمال الأطلسي (ناتو) أن تكامل الأصول الجوية لحلف الناتو من شأنه أن يعزز قابلية التشغيل البيني ويوفر قوة جوية متطورة يمكن الاعتماد عليها، كما أن الحلف يعتبره بمثابة حجر الزاوية في نجاح قوات التحالف كقوة قتالية مشتركة.

وأضاف البيان أن التدريبات التي من المقرر أن تستمر أسبوعين والتي تمثل أيضًا مرحلة إعداد وتعريف لتدريبات التحدي في القطب الشمالي القادمة، شهدت تحليق طائرات (إف-35) الهولندية وطائرات (إف-16) البلجيكية بمهمات مشتركة مع الطائرات المقاتلة النرويجية والأمريكية من طراز (إف-35).

وأوضح البيان أن التدريبات هي المفتاح لبناء الثقة اللازمة بين القوات لشحذ قدراتهم والاستفادة القصوى من معداتهم والاستفادة القصوى من نقاط قوة بعضهم البعض في كل من الطائرات المقاتلة من الجيلين الرابع والخامس، بجانب تطوير التكتيكات والتقنيات المشتركة من أجل توليد قوة قتالية حقيقية.