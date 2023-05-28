عبد الحميد بسيوني يكشف أسباب رحيله عن الأخضر الليبي

أكد عبد الحميد بسيوني نجم كرة القدم المصرية السابق أنه رحل عن فريق الأخضر الليبي بسبب نهاية تعاقده، وأنه حقق أهدافه مع الفريق فى الفترة القصيرة التى تولي فيها تدريب الفريق.

وقال عبد الحميد بسيوني فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق:" أنا من طلبت من إدارة النادي الليبي الرحيل عن الفريق، بعد ما كان هناك ضغوط للاستمرار، خلال الفترة المقبلة، بعد النجاح مع الفريق.

وأضاف بسيوني:" حبيت أن أقدم اعتذاري قبل بداية الموسم الجديد لذلك رفضت أن أقوم بالتعاقد مع صفقات جديدة، وطلبت الرحيل، والحمدلله كنت أتمني تحقيق بطولة كأس ليبيا بعد الوصول للمباراة النهائية فى كأس ليبيا، ولكن للأسف خسرت اللقب، وبعد خسارة اللقب الذي كنت أحلم به وكنت أتمني أن تكون البطولة الثانية فى مشواري، شعرت أني لن أقدم خلال الفترة المقبلة جديد.

ونشر نادي الأخضر عبر صفحة النادي الرسمية على فيسبوك، رسالة جاء نصها: عبد الحميد بسيوني، رحلة كانت قصيرة، لكنّها ستبقى عالقة في ذاكرتنا، شكرًا لك على كلّ شيء.