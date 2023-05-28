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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لسبب غريب.. نجم منتخب المغرب يرفض الانضمام إلى ليفربول

صدى البلد

كشف دارين بينت، نجم توتنهام الإنجليزي السابق، وزميل عادل تاعرابت، لاعب النصر الإماراتي الحالي، عن سر رفض نجم المغرب الانضمام إلى صفوف ليفربول.

وفي تصريحات عبر إذاعة “talk sport” الإنجليزية، قال زميل نجم المغرب: “تاعرابت كان ملكا في كوينز بارك رينجرز، وكانت لديه عروض مالية جيدة، إذ ارتبط حينها بناديين كبيرين في الشمال”.

وتابع: “ليفربول كان مهتما به، وسألته وقتها فيما يفكر، لكنه أبلغني بأنه لا ينوي مغادرة لندن، بغض النظر عن الإغراءات المالية”.

سر رفض نجم المغرب الانضمام إلى ليفربول

وأضاف: “حاولت لفت نظر نجم المغرب نحو حجم النادي المهتم به، لكنه رفض بشكل قاطع، وقال لي: هنا أتدرب كل يوم وأنتهي وأذهب لتدخين الشيشة!”.

وأتم “قلت له لكن ليفربول ناد كبير لكنه قال لي لا أريد مغادرة لندن”.

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