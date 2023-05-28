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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصومال .. إلغاء منصب رئيس الوزراء في أول اقتراع بالنظام الجديد

رئيس وزراء الصومال
رئيس وزراء الصومال

أعلنت الحكومة الصومالية ، الأحد ، أن الصومال ستبدأ انتخاب رئيسها ومسؤولين آخرين بالتصويت المباشر العام المقبل ، منهية بذلك نظام التصويت غير المباشر في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي التي عانت من ثلاثة عقود من الصراع والمعارك العشائرية.

وسط انعدام الأمن على نطاق واسع الناجم عن التمرد وهياكل الدولة الضعيفة ، صوت المشرعون في السنوات الأخيرة للرئيس ، بينما انتخب رؤساء العشائر وكبار السن نواب في كل من الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية.

كان من المقرر في البداية أن تعود البلاد إلى الاقتراع العام في عام 2020 ، لكن الخلافات المطولة بين السياسيين واستمرار انعدام الأمن في جميع أنحاء البلاد أجبر الحكومة على الاحتفاظ بالاقتراع غير المباشر.

وجاء في بيان نشرته وكالة سونا الحكومية الصومالية على تويتر 'ابتداء من العام المقبل ستكون هناك انتخابات لشخص واحد وبصوت واحد كل خمس سنوات'.

كما سيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء.

واضاف البيان 'سيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء واستبداله بنظام رئاسي حيث يتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس مباشرة من قبل الشعب على بطاقة واحدة'.

وتم التوصل إلى القرار بعد اجتماع استمر أربعة أيام في العاصمة مقديشو برئاسة الرئيس حسن شيخ محمود. ولم تذكر سونا من شارك في الاجتماع.

وذكر البيان أنه لن يسمح إلا لحزبين سياسيين بالتنافس في صناديق الاقتراع.

وذكر البيان أن انتخابات المجالس المحلية على مستوى البلاد ، وهي أول اقتراع في ظل النظام الجديد ، ستجرى في يونيو من العام المقبل بينما سيجرى التصويت للمشرعين الإقليميين في نوفمبر 2024.

وانتخب نواب محمود ، الذي يتمتع بولاية مدتها خمس سنوات ، في مايو من العام الماضي.

الحكومة الصومالية الرئيس حسن شيخ محمود العاصمة مقديشو الحكومة الفيدرالية القرن الأفريقي

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