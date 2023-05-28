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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الوحدات البحرية.. 10% ضريبة جديدة مقابل دخول هذه الأشياء بالقانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

تضمنت مناقشات الجلسة العامة اليوم، لمناقشة مشروع تعديل قانون ضريبة الدمغة، تقدم النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بمقترح لخفض الضريبة ببنود 13 ،  15، 16  في نص المادة السادسة بمشروع تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي والتي تنص علي 20% من مقابل الدخول أو الاستخدام لـ الوحدات البحرية فوق أو تحت الماء أياً كان مسماها والمُعدة للفرجة أو الترفيه أو قضاء الوقت ، ونشاط الغوص والأدوات ، ورحلات السفاري والأدوات.

 

وبمجرد تقدم النائبة بالمقترح تمت الموافقة على تخفيض ضريبة من مقابل الدخول أو الاستخدام من 20% إلي 10 % ، لكل من الوحدات البحرية فوق أو تحت الماء أياً كان مسماها والمُعدة للفرجة أو الترفيه أو قضاء الوقت ، ونشاط الغوص والأدوات، ورحلات السفاري والأدوات والمنصوص عليها بمشروع تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

ووافق مجلس النواب  على مجموع مواد  مشروع بتعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

قانون ضريبة الدمغة نورا علي رسم تنمية الموارد المالية للدولة تخفيض ضريبة القانون الجديد

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