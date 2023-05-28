أخبار التكنولوجيا| أسهل تطبيق للمعاملات البنكية والتحويلات على موبايلك.. ميزة مخفية في iPhone تنقذ حياتك

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت العلامة التجارية الصينية هونر Honor، أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية الرائدة في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة تحت اسم Honor Magic 5 Pro و Honor Magic Vs.

في تحول مذهل للأحداث، استعاد نادي الغوص في مدينة ماديسون بـ ولاية ويسكونسن الأمريكية، هاتف search آيفون iPhone قضى ما يقرب من عام مغمورا تحت الماء، فقط ليكتشفوا أنه لم يصاب بأي ضرر طوال هذه الفترة ولا يزال من الممكن تشغيله واستخدامه دون أي مشاكل ملحوظة.

تم إطلاق الهاتف الذكي الجديد Red Magic 8 Pro كأفضل هاتف للألعاب في الأسواق العالمي في شهر يناير 2023، وفي الشهر الماضي، قدمت العلامة التجارية إصدارا فضيًا شفافا حصريا في سوقها المحلي، الآن، يتوفر هذا اللون المختلف في السوق العالمية أيضا.

تعد سلسلة هواتف شركة آبل الأمريكية الأحدث iPhone 14 مزودة بميزة Crash Detection والتي تحاول على حمايتك أثناء التعرض لحادث ، ستتصل بخدمات الطوارئ وتخطر جهات اتصال الطوارئ الخاصة بك في حالة اكتشافها لحادث سير شديد، حيث إنها ميزة يأمل المرء حقًا ألا تستخدمها أبدًا .

أطلقت شركة بنوك مصر تطبيق إنستا باي Instapay للتحويلات الفورية الذي يتيح لعملاء البنوك والبطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية ميزة طال انتظارها، حيث يمكن لمستخدمي التطبيق تحويل الأموال من حساباتهم البنكية لحظيا إلى الآخرين أو إلى الحسابات الأخرى، وهو التطبيق المرخص من البنك المركزي المصري ويدعم العديد من البنوك العاملة في مصر.