تشكيل برشلونة أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه أمام ريال مايوركا، في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: كريستينسن - جوردي ألبا - كوندي - بالدي

خط الوسط: بوسكيتس - دي يونج - جافي

خط الهجوم: ديمبلي - ليفاندوفسكي - أنسو فاتي

وكان فريق برشلونة قد توج ببطولة الدوري الإسباني للمرة السابعة والعشرون في تاريخه، قبل نهاية المسابقة بـ 4 جولات.

ويحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 85 نقطة، بينما يأتي فريق ريال مايوركا في المركز الحادي عشر برصيد 47 نقطة.