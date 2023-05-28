توضيح عاجل من المالية بشأن الرسوم الجديدة .. فيديو

قال المستشار رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، إن الدولة قدمت حزمة من إجراءات الحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية خلال الفترة الأخيرة.



وأضاف المستشار رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "من ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية مبادرة حياة كريمة وتكافل وكرامة ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادتها، وزيادة حد الإعفاء الضريبي".

وأشار: "الرسوم التي فرضتها الدولة هى على السلع غير الضرورية، لاستخدام حصيلتها لدعم الفئات الأكثر احتياجا"، مؤكدا أن السلع المفروض عليها رسوما ليست هامة للشريحة الأكبر من المواطنين.

وأوضح المستشار رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي،: "السلع التي تم فرض رسوم عليها ليست سلع ضرورية لحياة المواطنين ولا تمس المواطن البسيط"، لافتا إلى أن الضرائب هي العنصر والمصدر الرئيسي لموارد الدولة، وهذا ليس في مصر فقط، ولكن أيضا موجود في دول أخرى، والدول تسير في كل الطرق الأخرى لزيادة موارد الدولة.