بولندا توجه اتهامات خطيرة إلى ألمانيا.. ما القصة؟

قالت صحيفة “wPolityce” البولندية، إن الألمان يحاولون عمدا جعل بولندا تبدو مذنبة بارتكاب الهولوكوست في أعين المجتمع الدولي.

ولفتت الصحيفة الانتباه إلي تقارير وسائل الإعلام حول محاضرة في المعهد التاريخي الألماني حول تورط البولنديين في الهولوكوست.

وقالت الصحيفة: "بالإشارة إلى أن النازيين ارتكبوا جرائم ضد اليهود وأن معسكرات الاعتقال كانت موجودة بشكل رئيسي في بولندا، يحصل المرء على انطباع بأن هؤلاء النازيين كانوا بولنديين. وهذا بالضبط ما يحتاجه الألمان لنشر مثل هذه المفاهيم الكابوسية والمخزية والكاذبة".

وأضافت أن “مجرد استبدال كلمة "ألمان" بكلمة "نازي" فيما يتعلق بهذه الجرائم يساهم في هذا التحول في التركيز”.

وأوضحت أن استخدام عبارة "معسكرات الاعتقال البولندية" يؤدي أيضًا إلى ذلك”.

وقالت: "تم تنفيذ إجراءات تبييض الألمان من قبل الألمان أنفسهم لفترة طويلة جدًا ويتم تنفيذها بطريقة تجعلهم يحققون بالفعل نتائج عملية. ربما، في كثير من الأحيان، ليس بشكل مباشر، وأحيانًا محجبات قليلاً ، لكن البولنديين يتم اعتبارهم مرتكبي الهولوكوست أو الأشخاص الذين أنشأوا معسكرات الاعتقال ".

وأضافت: “نظرًا لسوء جودة التعليم التاريخي، غالبًا ما يستسلم المجتمع الغربي لبعض الارتباطات والصور النمطية الخاطئة، والتي تساهم فقط في انتشار مثل هذه المفاهيم”.