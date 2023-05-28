عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بولندا توجه اتهامات خطيرة إلى ألمانيا.. ما القصة؟

المانيا وبولندا
المانيا وبولندا

قالت صحيفة “wPolityce” البولندية، إن الألمان يحاولون عمدا جعل بولندا تبدو مذنبة بارتكاب الهولوكوست في أعين المجتمع الدولي.

ولفتت الصحيفة الانتباه إلي تقارير وسائل الإعلام حول محاضرة في المعهد التاريخي الألماني حول تورط البولنديين في الهولوكوست.

وقالت الصحيفة: "بالإشارة إلى أن النازيين ارتكبوا جرائم ضد اليهود وأن معسكرات الاعتقال كانت موجودة بشكل رئيسي في بولندا، يحصل المرء على انطباع بأن هؤلاء النازيين كانوا بولنديين. وهذا بالضبط ما يحتاجه الألمان لنشر مثل هذه المفاهيم الكابوسية والمخزية والكاذبة".

وأضافت أن “مجرد استبدال كلمة "ألمان" بكلمة "نازي" فيما يتعلق بهذه الجرائم يساهم في هذا التحول في التركيز”.

روسيا تتهم ألمانيا بالكذب: مضطرون للرد على خطواتها العدائية تجاهنا

ألمانيا تعلن مغادرة المئات من مواطنيها للأراضي الروسية في أول يونيو

وأوضحت أن استخدام عبارة "معسكرات الاعتقال البولندية" يؤدي أيضًا إلى ذلك”.

وقالت: "تم تنفيذ إجراءات تبييض الألمان من قبل الألمان أنفسهم لفترة طويلة جدًا ويتم تنفيذها بطريقة تجعلهم يحققون بالفعل نتائج عملية. ربما، في كثير من الأحيان، ليس بشكل مباشر، وأحيانًا محجبات قليلاً ، لكن البولنديين يتم اعتبارهم مرتكبي الهولوكوست أو الأشخاص الذين أنشأوا معسكرات الاعتقال ".

وأضافت: “نظرًا لسوء جودة التعليم التاريخي، غالبًا ما يستسلم المجتمع الغربي لبعض الارتباطات والصور النمطية الخاطئة، والتي تساهم فقط في انتشار مثل هذه المفاهيم”.

الألمان بولندا الهولوكوست المانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زواج 3 سنوات .. طلاق بشرى وزوجها سالم هيكل

مقيدا في صندوق خشبي .. العثور على جثة فنان شهير بعد اختفائه

لجنة الانضباط تفجر مفاجأة بشأن شكوى الزمالك ضد كهربا

ربطوا ذراعه خلف رأسة.. تفاصيل مرعبة عن مقتل فنان شهير في صندوق

قرار مستفز.. الوداد المغربي يعترض على "كاف" قبل مواجهة الأهلي

أوجستي بوش يكشف الفارق بين التتويج بإفريقيا للسلة مع الزمالك والأهلي

فضيحة عمارة أكتوبر.. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

اتحسدنا .. حسن شاكوش يكشف سبب انفصاله عن ريم طارق

موضوعات متعلقة

مخبأة بطريقة سرية.. الأمن السوري يضبط صفقة كبتاجون قبل تهريبها للخارج| شاهد

بعدما أضحك الحضور بمزحته مع زوجته.. ماذا قال آخر رئيس وزراء لتركيا عن الانتخابات؟

سبايدر مان يدلي بصوته في الانتخابات التركية| شاهد

ممثلة شهيرة تدلي بصوتها في الجولة الثانية من الانتخابات التركية |فيديو

روسيا تواجه حربًا على جميع الجبهات.. إعلان خطير من الكرملين

المرشح المنسحب محرم إنجه يدلي بصوته في جولة الإعادة من الانتخابات التركية

بالفستان والبدلة.. شاهد| عروسان يستهلان حياتهما الزوجية بالتصويت في الانتخابات التركية

رئيسة حزب الجيد التركي: ترحيل السوريين لبلادهم يبدأ يوليو القادم حال نجاح كيليتشدار

ترشيحاتنا

رسميا.. ليستر سيتي وليدز يونايتد يلحقان بـ ساوثهامبتون إلى الهبوط من البريميرليج

أحمد موسى يعلن مفاجأة: مفيش جنيه خرج من ميزانية الدولة للعاصمة الإدارية

أحمد موسى: أنصار أردوغان يحتفلون مع اقتراب نجاحه بانتخابات الرئاسة التركية

أبو مازن أولهم.. تهنئة فلسطينية واسعة لـ إردوغان بعد فوزه برئاسة تركيا

بعد فوزه بالرئاسة.. أردوغان لمنافسه: Bye Bye كمال

مانشستر سيتي يخسر من برينتفورد بهدف في الدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل زفاف لليوم الثانى فى الجونة.. ابن ماجد الكدواني وزوجته يثيران الجدل

هو أهلي كلهم| شاهد.. شيرين تتغزل في حسام حبيب خلال تواجدهم بجدة

الحاجة سوزان ومجاملة الحكام وشخص تسبب في رحيلي| 3 تصريحات نارية لفرجاني ساسي

بسبب بلع اللبان.. طفل يصارع الموت في أمريكا| شاهد ماذا حدث معه

فيديو

«الأهلي كعبه مش عالي».. فرجاني ساسي يحسم الجدل حول عودته إلى الزمالك..فيديوجراف

سيحدث خلال أيام .. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر «فيديوجراف»

سارة شندي أول رقيب شرطة مصري في أمريكا بعد جهود 15 سنة|فيديوجراف

هل صدر حكم قضائي يتيح زيادة سعر متر المباني لشركات التطوير العقاري؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ