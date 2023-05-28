أرسنال يكتسح وولفرهامبتون بخماسية وينهي الدوري الإنجليزي وصيفًا

اكتسح فريق آرسنال نظيره وولفرهامبتون، بخماسية نظيفة، في المباراة التي تجمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت ثلاثية آرسنال في الشوط الأول، عن طريق تشاكا هدفين في الدقيقتن 11، 14، وساكا في الدقيقة 27.

ثم سجل جيسوس الهدف الرابع في الدقيقة 58، وكيويور الهدف الخامس في الدقيقة 78.

وجاء تشكيل آرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: بارتي - بن وايت - دوس سانتوس - كيويور

خط الوسط: جورجينو - أوديجارد - تشاكا

خط الهجوم: خيسوس - تروسارد - ساكا

وبهذه النتيجة، يحتل فريق آرسنال وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 84 نقطة، بينما يأتي فريق وولفرهامبتون في المركز الثالث عشر برصيد 41 نقطة.