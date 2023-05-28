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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشباب والرياضة: ختام سباق سوما باي للتحمل بمشاركة 1000 متسابق من 30 دولة

صدى البلد

 

 


أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ختام، سباق سوما باي للتحمل بمنطقة سهل حشيش بالغردقة،  بمشاركة 1000 متسابق من 30 دولة، بتنظيم مجموعة تراي فاكتوري بالتعاون مع الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير بوزارة الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وحضور أيمن حقي المدير التنفيذي للسباق، ومسئولي الإدارة للسياحة والفعاليات الرياضية.

 

يُشارك بالسباق 1000 متسابق من 30 دولة أبرزهم ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، واليابان، وينقسم سباق سوما باي للتحمل إلي خمسة سباقات: الأول، السباق الأوليمبي ويتكون من 1.5 ك سباحة، 40 ك دراجات، 10 ك جري، والسباق الثاني :السوبر اسبرنت ويتكون من 750م / 20 دراجات / 5 ك جري، والسباق الثالث: 10 ك، والسباق الرابع : 5 ك، والسباق الخامس والأخير: 1 ك للأطفال، ويُعد السباق الأوليمبي والسوبر اسبرنت من أهم السابقات.

 

جدد وزير الشباب والرياضة التأكيد علي الاهتمام بنشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع فى ضوء توجيهات القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وجعل الرياضة "أسلوب حياة"، وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة من خلال الفعاليات المختلفة التى تنفذها الوزارة بالتعاون مع العديد من المؤسسات المعنية.

 

ولفت الوزير إلى وجود سلسلة من الفعاليات الرياضية والأحداث والمهرجانات الدولية التي تسعى الوزارة لإقامتها في مصر بمختلف المحافظات بفضل المقومات والإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها، وتوافر الخبرات الفنية والإدارية التي تعد عاملاً قوياً في نجاح مصر في تنظيم تلك الأحداث.

 

وفي ختام السباق، قام أيمن حقي المدير التنفيذي للسباق ومسئولي الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية ومديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، بتسليم جوائز للفائزين في السباق.

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