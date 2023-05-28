خبير سياسي: أردوغان قد يزور القاهرة بعد فوزه في انتخابات الرئاسة التركية

أكد محمد عامر، مدير وحدة الدراسات التركية بمركز العرب للأبحاث والدارسات، أن هناك ملفات سيكمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السير فيها عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه سيستمر في ملف التقارب مع مصر ومتوقع عودة عمل السفارات.

وأضاف محمد عامر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن هناك مصادر عديدة تكلمت عن امكانية فتح السفارات المصرية التركية بعد الانتخابات، وربما يعقد لقاء قمة بين الرئيسين السيسي وأردوغان، كاشفا عن مصادر أنه ربما يكون في زيارة لأردوغان لمصر بعد فوزه بالانتخابات.

وتابع: "سيكون هناك مزيد من التفاهم بين تركيا وأردوغان وتنحية لبعض القضايا الخلافية خاصة وأن هناك قضايا خلافية كبيرة بين البلدين في ملفات مثل الملف الليبي والتواجد التركي في شمال سوريا وغاز شرق المتوسط ولكن قررنا ننحي الخلافات وخلق بيئة مناسب للتفاهم والتقارب.