برشلونة يهزم مايوركا بثلاثية في الدوري الإسباني

اكتسح فريق برشلونة نظيره ريال مايوركا، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري الإسباني.

وجاءت ثلاثية برشلونة عن طريق فاتي (هدفين) وجافي في الدقائق 1، 24، 70 على الترتيب.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: كريستينسن - جوردي ألبا - كوندي - بالدي

خط الوسط: بوسكيتس - دي يونج - جافي

خط الهجوم: ديمبلي - ليفاندوفسكي - أنسو فاتي

وكان فريق برشلونة توج ببطولة الدوري الإسباني للمرة السابعة والعشرين في تاريخه، قبل نهاية المسابقة بـ 4 جولات.

ويحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 88 نقطة، بينما يأتي فريق ريال مايوركا في المركز الحادي عشر برصيد 47 نقطة.