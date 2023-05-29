سكان عقار بمنطقة الشيراتون يشكون من محل تغير زيوت سيارات بدون ترخيص

استغاث المواطن محمد عبد الشافي في رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس" التي يقدّمها موقع صدى البلد متضررا من افتتاح محل زيوت بالعقار المجاور لسكنه .

وقال في رسالته : تم فتح محل لتغير الزيوت حيث قام مستاجر الدور الأرضي بتحويله لمحل تغيير زيوت في منطقة مساكن شيراتون المطار بشارع الرشيدي والمشكلة مفيش تراخيص نهائي والنشاط غير مؤهل تماما ويمكن اندلاع حريق في أي وقت بسبب الزيوت + الازعاج علي مدار اليوم فمن المفروض انه يوجد أماكن لهذة الأنشطة مثل محطات البنزين مش مكان سكني

وأضاف : وهذا النشاط خطر وسط منطقة سكنية ولا أعرف ما هي ضمانات الحماية المدنية حتي يتم فتح مثل هذا النشاط داخل منطقة سكنية كما انه استغل متخلالات العقار المنطقة المشاع وقام بتحويلها لمغسلة سيارات وهو نشاط مقلق للراحة طوال اليوم من رشاشات المياه.

وأشار إلى أنه تقدم بشكوى للحي لكن دون جدوى مطالبا المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفة بسكان المنطقة.



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