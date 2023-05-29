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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان عقار بمنطقة الشيراتون يشكون من محل تغير زيوت سيارات بدون ترخيص

صدى البلد

استغاث المواطن محمد عبد الشافي في رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس" التي يقدّمها موقع صدى البلد متضررا من افتتاح محل زيوت بالعقار المجاور لسكنه .

وقال في رسالته : تم فتح محل لتغير الزيوت حيث  قام مستاجر الدور الأرضي بتحويله لمحل تغيير زيوت في منطقة مساكن شيراتون المطار بشارع الرشيدي والمشكلة مفيش تراخيص نهائي  والنشاط غير مؤهل تماما ويمكن اندلاع حريق في أي وقت بسبب الزيوت + الازعاج علي مدار اليوم  فمن المفروض انه يوجد أماكن لهذة الأنشطة مثل محطات البنزين مش مكان سكني

وأضاف : وهذا النشاط خطر وسط منطقة سكنية ولا أعرف ما هي ضمانات الحماية المدنية حتي يتم فتح مثل هذا النشاط داخل منطقة سكنية كما انه استغل متخلالات العقار المنطقة المشاع وقام بتحويلها لمغسلة سيارات وهو نشاط مقلق للراحة طوال اليوم من رشاشات المياه.

وأشار إلى أنه تقدم بشكوى للحي  لكن دون جدوى مطالبا المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفة بسكان المنطقة.


ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

اندلاع حريق بدون ترخيص داخل منطقة سكنية شيراتون المطار مغسلة سيارات

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