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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اعترافات عاطل بتصنيع البودر في التجمع الخامس .. تفاصيل

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتصنيع مخدر "البودر" في التجمع الخامس.

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وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر البودر بإستخدام الأدوات والخامات المضبوطة والإتجار فيه في منطقة التجمع الخامس، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى ، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه، والسيارتين لتسهيل تنقلاته، والأسلحة النارية بقصد الدفاع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تصنيع مخدر "البودر" والإتجار فيه متخذاً من شقة مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى.

 

وتم استهدافه وضبطه حال تواجده بالشقة وبحوزته بندقية آلية- بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- كمية من البودر الخام  والمخلوط وزنت  4,230 كيلو جرام- عدد من الأقراص المخدرة- مبلغ مالى- ماكينة عد أوراق نقدية- عدد 2 ميزان حساس- هاتف محمول- سيارتين - أدوات وخامات للتصنيع في التجمع الخامس .

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