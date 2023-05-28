مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 في تبادل لإطلاق النار بين عصابتين بـ نيو مكسيكو

قالت شرطة نيو مكسيكو إن ثلاثة من راكبي الدراجات قتلوا وأصيب خمسة في تبادل لإطلاق النار في مسيرة للدراجات النارية في ريد ريفر بشمال نيو مكسيكو يوم السبت في أحدث اشتباك بين عصابات دراجات نارية أمريكية محظورة.

تبادل أعضاء مجموعتي بانديدو و واتردوج إطلاق النار حوالي الساعة 5:00 مساءً.

وقال رئيس شرطة الولاية تيم جونسون يوم الأحد: وقع الحادث (2100 بتوقيت جرينتش) في الشارع الرئيسي المزدحم بالمنتجع الجبلي على بعد 75 ميلا شمال شرق عاصمة الولاية.

وأضاف جونسون في مؤتمر صحفي في ريد ريفر 'كان مجرد عصابة ضد عصابة' مضيفا أنه لم يصب أي من المارة.

وتابع قائد الشرطة قائلا إن من بين القتلى الثلاثة اثنان من بانديوس وواحد من ووتردوج.

واسترسل جونسون، قائلا إن “أحد القتلى كان قائد فرع في نيو مكسيكو في بانديوس بينما كان أحد المقبوض عليهم زعيم بانديدو من تكساس”.

وقال إن جاكوب كاستيلو ، وهو كلب مائي من ريو رانشو ، نيو مكسيكو ، اعتقل ووجهت إليه تهمة القتل.

وقال جونسون إن المواجهة بدأت في ألبوكيركي ، أكبر مدينة في نيو مكسيكو ، بسبب صورة لعصابة أخرى ، ثم امتدت إلى رالي ريد ريفر السنوي للدراجات النارية.

وقال إن بانديوس شارك في ثلاث عمليات إطلاق نار على الأقل في ولايتي تكساس وأوكلاهوما في الشهرين الماضيين.

كان من المتوقع أن يحضر حوالي 28000 من سائقي الدراجات النارية من جميع أنحاء البلاد مسيرة يوم الذكرى، والتي تضمنت الموسيقى الحية واحتفالات الذكرى في النصب التذكاري لقدامى المحاربين في فيتنام في Angel Fire القريبة.

ونصحت عمدة ريد ريفر ليندا كالهون الشركات المحلية بالإغلاق.

ووقع الحادث بعد ثماني سنوات من مقتل تسعة من سائقي الدراجات النارية وإصابة 18 آخرين في تبادل لإطلاق النار في واكو بولاية تكساس شارك فيه أعضاء من مجموعات الدراجات النارية مثل بانديدوس وكوساكس.

تم نقل بعض الجرحى إلى مستشفى في تاوس ، نيو مكسيكو ، على بعد حوالي 25 ميلًا إلى الجنوب الغربي ، حيث حظر المسئولون بيع المشروبات الكحولية وفرضوا حظرًا للتجوال.