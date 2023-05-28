ميلان يفوز على يوفنتوس بهدف في الدوري الإيطالي

نجح فريق إي سي ميلان في الفوز على نظيره يوفنتوس، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

وجاء هدف المباراة الوحيد لصالح ميلان في الدقيقة 40 عن طريق أوليفيه جيرو.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: جاتي، بريمر، دانيلو، كوادرادو

خط الوسط: لوكاتيلي، رابيو، كوستيتش، كييزا، دي ماريا

خط الهجوم: كين.

بينما جاء تشكيل ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: ماينان

خط الدفاع: كالابريا، مالك ثياو، توموري، ثيو هيرنانديز

خط الوسط: تونالي، كرونيتش، لياو، دياز، ميسياس

خط الهجوم: جيرو.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ميلان المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 67 نقطة، بينما يأتي فريق يوفنتوس في المركز السابع برصيد 57 نقطة.