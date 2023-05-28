فرجاني ساسي: أي فريق يتمنى أن يكون بصفوفه لاعب مثل طارق حامد

أثنى التونسي فرجاني ساسي على زميله السابق في نادي الزمالك طارق حامد، معتبرصا أنه من أفضل اللاعبين المقاتلين الذين لعب معهم.

وقال ساسي، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد رياضة"، طارق حامد من أسباب نجاحي في نادي الزمالك وهو صاحب فضل كبير علي".

وأردف قائلًا: "طارق حامد كان يساعدني داخل وخارج الملعب، وكان أخي في الزمالك"، مضيفًا: "نفسي كل فريق أروحه يكون في طارق حامد".

وتابع قائلًا: "أي فريق يتمنى أن يكون بين صفوفه طارق حامد"، مضيفًا: "طارق حامد لاعب مقاتل وأداؤه تطور كثيرًا".

وأشار ساسي إلى أن طارق حامد تواصل معه قبل أن ينتقل لنادي الاتحاد السعودي، وأنه وجه له النصح فيما يتعلق بمسألة احترافه في الدوري السعودي.