برلين تعزز إجراءاتها الأمنية بعد هجوم جنود أمريكيين على الشرطة الألمانية

قالت صحيفة "مونشنر ميركور" الألمانية، إن الحكومة الألمانية تعتزم تعزيز الإجراءات الأمنية في محطة السكة الحديد، بما في ذلك مشاركة الشرطة الأمريكية في دوريات مكثفة، ويأتي ذلك بعد الهجوم على الشرطة الألمانية من قبل جنود أمريكيين في نورمبرج.

وأشار التقرير إلى أن "المفهوم الأمني ​​الجديد يهدف إلى ضمان المزيد من أفراد الشرطة ونظافة محطة نورمبرغ المركزية بما في ذلك تركيب عدد كبير من الكاميرات وتكثيف دوريات الجيش والشرطة الأمريكية".

ووافق دويتشه بان والبلدية وسلطات إنفاذ القانون على الخطة. وتشمل أسباب تعزيز الإجراءات الأمنية الأنشطة غير القانونية والإجرامية المتكررة بالقرب من محطة القطار، كان آخرها حادث في يناير عندما هاجم جنود أمريكيون متمركزون في قاعدة بافارية رجال شرطة ألمان كانوا يحاولون فض القتال.