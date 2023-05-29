مش عايزين تنجحوا نفسكم.. ميدو يفتح النار بسبب مواجهة المنتخب الودية

فتح أحمد حسام ميدو النار، على اتحاد الكرة المصري بسبب مواجهة منتخب مصر الودية ضد منتخب جنوب السودان .

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "اختيار منتخب جنوب السودان لخوض مواجهة ودية أمر غريب مع احترامي لجنوب السودان".



وأضاف: "ايه الهدف من ماتش منتخب مصر ومنتخب جنوب السودان، الناس في اتحاد الكرة ياريت يقولولنا، وبيزعلوا لما بنجيب سيرتهم، منتخب جنوب السودان في تصنيف فيفا 163" .



وواصل: "حتى لو فيتوريا مدرب المنتخب هو اللي طالب، ايه الاستفادة الفنية من مواجهة منتخب السودان في هذا التوقيت، مع احترامي الكامل لمنتخب جنوب السودان" .

واختتم: "الناس في اتحاد الكرة بيزعلوا بس مع احترامي انتوا اللي مش عايزين تنجحوا نفسكم"

