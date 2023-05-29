الأهلي يرفض الدفع بنجم الفريق أمام سيراميكا

كشف الإعلامي محمد فاروق عن رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي المجازفة بالحارس علي لطفي في مباراة سيراميكا كليوباترا غداً ببطولة الدوري الممتاز.

وأكد الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج البريمو على قناة "تن"رفض مارسيل كولر كل محاولات على لطفى للتواجد فى مواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها غدا الإثنين والمؤجلة من الجولة 27.

وأشار إلى أن الجهاز الفنى لنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر استقر على تجهيز على لطفى من أجل اللحاق بمواجهة الذهاب أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا للتواجد على الأقل على دكة البدلاء.