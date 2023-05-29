ميدو يكشف قرارات الزمالك لحل أزمة النادي المالية

كشف أحمد حسام ميدو كواليس خاصة من أزمة نادي الزمالك حاليا، مشددا على أهمية التدخل لإنقاذ نادي الزمالك.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك يمر بأزمة حادة بسبب الحجز على أرصدته في جميع البنوك"



أضاف: "الزمالك في الفترة المقبلة من المفترض أن يدخل له 3.5 مليون دولار، أموال كهربا ومصطفى فتحي ومشاركات لاعبي الزمالك في كأس العالم"



وواصل: "الزمالك في الوقت الحالي يبحث عن حساب لكي يتم تحويل عليه الأموال"



واختتم: "ما ذنب جمهور الزمالك وموظفي النادي في الوقت الحالي، قولوا لنا ما الحل، وأين المنافسة، تدخلوا لإنقاذ الزمالك"

