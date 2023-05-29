فرجاني ساسي: سأشجع الوداد ضد الأهلي لأني زملكاوي.. فيديو

صرح فرجاني ساسي، لاعب الدحيل القطري والزمالك السابق، بأنه سيشجع الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي.

وقال ساسي، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد"، أنا توقعت الأهلي يصل إلى النهائي على حساب الترجي".

وحول فرص من أكبر في الفوز بنهائي أفريقيا: "الوداد معنويًا أفضل من الأهلي بسبب فوزه في نهائي النسخة الماضية"، مستدركًا بالقول: "لكن هذه الأفضلية سلاح ذو حدين، من الممكن أن تمنح الوداد الثقة للانتصار، ومن من الممكن أن تتسبب في الثقة الزائدة فيباغته الأهلي".

وحول من سيشجع في النهائي، قال ساسي: "سأشجع الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا لأني زملكاوي".

وأشار ساسي إلى أن من بين اللاعبين الذين يعجبونه في الأهلي علي معلول ومحمد مجدي أفشة والحارس محمد الشناوي.

https://www.youtube.com/watch?v=BXNygepWgec