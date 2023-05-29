أخبار التعليم| مركز بحوث الرأي العام بإعلام القاهرة يقدم دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس.. والتميز للوراثة البشرية يقيم دورة تدريبية بوحدة الجزيئية الطبية.. اليوم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

كل ما أريد معرفته حول جائزة المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري للعام 2024

أعلنت اللجنة العليا لوقف جائزة المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري نظارة هيئة قضايا الدولة عن فتح باب الترشح لجائزة المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري للعام 2024.

لطلاب جامعة حلوان.. التسجيل بالبرامج التدريبية لمركز اللغات عبر هذا الرابط

يعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز فى الدورة التدريبية بكافة اللغات ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز

مركز بحوث الرأي العام بإعلام القاهرة تقدم دورة تدريبية مجانية لأعضاء هيئة التدريس

ينظم مركز بحوث الرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، دورة تدريبية مجانية مكثفة على مدار يومين لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين، ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة حنان جنيد عميدة الكلية وإشراف الدكتورة سحر مصطفى مديرة مركز بحوث الرأي العام.



مركز التميز للوراثة البشرية يعلن إقامة دورة تدريبية بوحدة الجزيئية الطبية.. اليوم

تواصل وحدة الوراثة الجزيئية الطبية بمركز التميز للوراثة البشرية بالمركز القومي للبحوث إقامة دورة تدريبية تحت عنوان : " Molecular Genetics Techniques and Bioinformatics "، حيث يأتي ذلك فى الفترة من 28 إلى 31 مايو ، للتسجيل والاشتراك من خلال الرابط أو QR code

عمداء عين شمس يكشفون نسبة الحضور في الامتحانات النهائية

قال الدكتور محمد رجاء، عميد كلية علوم جامعة عين شمس، إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني بدأت وسط إجراءات احترازية مشددة بداية من دخول الجامعة حتى الخروج .