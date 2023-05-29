احذر هذه الأخطاء .. تدمر هاتفك الذكي فورا

يرتكب العديد من مستخدمي الهواتف الذكية عن غير قصد أخطاء معينة يمكن أن تؤدي إلى إبطاء هواتفهم بشكل كبير وتدميرها ، إلي أنه من خلال تجنب هذه الأخطاء ، يمكنك منح هاتفك الذكي زيادة في السرعة والكفاءة التي تحتاج إليها.

وبحسب موقع GizChina فإن هناك عدد من الأخطاء الخطيرة والتي يمكنها أن تدمر هاتفك الذكي، ونعرض عددا منها فيما يلي :

1. تجاهل تحديثات الهاتف

أحد الأخطاء الفادحة التي يرتكبها مستخدمو الهواتف الذكية، هو تجاهل تحديثات البرامج، وغالبًا ما تتضمن هذه التحديثات إصلاحات أخطاء مهمة وتصحيحات أمان وتحسينات في الأداء، وللحفاظ على أداء الهاتف لا تتجاهل تحديثات البرامج، وعادةً ما تأتي معظم تحديثات البرامج كإشعارات منبثقة، ومع ذلك إذا لم تتلق مثل هذا الإخطار لفترة طويلة ، فقد تضطر إلى إجراء فحص يدوي، ويمكنك البحث عن التحديثات يدويًا باتباع هذه الخطوات البسيطة.

2. السماح بتشغيل الكثير من التطبيقات

يمكن أن يؤدي تشغيل عدد كبير جدًا من التطبيقات في الخلفية إلى استهلاك طاقة الهاتف، وعندما يحدث هذا بشكل متكرر ، سينتهي الأمر بإبطاء هاتفك الذكي، حيث تتراكم التطبيقات في الخلفية أكثر من اللازم، وقد لا تكون معظم هذه الأشياء ضرورية بالنسبة لك، لذلك من المهم فحص وتعطيل التطبيقات التي لا تحتاج إلى تشغيلها في الخلفية.

3. نفاد مساحة التخزين

ويمكن أن تؤدي مساحة التخزين غير الكافية إلى إعاقة أداء هاتفك، وبصرف النظر عن المعالج وذاكرة الوصول العشوائي ، تعد وحدة التخزين الداخلية عاملاً مهمًا آخر لتشغيل هاتفك بشكل جيد، وبغض النظر عن قوة معالج هاتفك، فإذا كان التخزين زائدًا ، فسترى بالتأكيد انخفاضًا في الأداء، ويجب أن تجعل من المعتاد دائمًا حذف الملفات والتطبيقات غير الضرورية من هاتفك.

4. تثبيت التطبيقات من مصادر غير معروفة

ويعد تجميل التطبيقات من مصادر غير رسمية تشكل مخاطر أمنية ويمكن أن تقدم برامج ضارة، حيث أن البرامج الضارة من أكثر الأشياء المزعجة التي يمكن أن تجدها على هاتفك، وبصرف النظر عن الإعلانات غير الضرورية التي تأتي معها، فإنها تستهلك جزءًا كبيرًا من طاقة هاتفك، ويمكن أن تبدأ البرامج الضارة في تشغيل الكثير من التطبيقات التي تعمل في الخلفية والتي من شأنها إبطاء هاتفك الذكي. يمكن أن تستهلك أيضًا مساحة التخزين الخاصة بك وحتى انخفاض عمر البطارية.

5. تجاهل إعدادات تحسين البطارية

وتقدم الهواتف إعدادات تحسين للبطارية والتي يمكنها إطالة عمر البطارية وتحسين الأداء، وللحفاظ على بطارية هاتفك في حالة جيدة لفترة أطول ، تحتاج إلى معرفة وقت تنشيط وضع توفير الطاقة، ويقلل هذا الوضع في الواقع من أداء هاتفك الذكي للمساعدة في الاحتفاظ ببعض عمر البطارية، زنظرًا لأن عمر البطارية يساهم في إطالة عمر الهاتف ، فمن الضروري تنشيط هذه الميزة عند نفاد الطاقة مع عدم توفر شاحن.