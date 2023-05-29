عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

احذر هذه الأخطاء .. تدمر هاتفك الذكي فورا

احذر هذه الأخطاء
احذر هذه الأخطاء .. تدمر هاتفك الذكي فورا

يرتكب العديد من مستخدمي الهواتف الذكية عن غير قصد أخطاء معينة يمكن أن تؤدي إلى إبطاء هواتفهم بشكل كبير وتدميرها ، إلي أنه من خلال تجنب هذه الأخطاء ، يمكنك منح هاتفك الذكي زيادة في السرعة والكفاءة التي تحتاج إليها. 

 

وبحسب موقع GizChina فإن هناك عدد من الأخطاء الخطيرة والتي يمكنها أن تدمر هاتفك الذكي، ونعرض عددا منها فيما يلي : 

 

1. تجاهل تحديثات الهاتف 

أحد الأخطاء الفادحة التي يرتكبها مستخدمو الهواتف الذكية، هو تجاهل تحديثات البرامج، وغالبًا ما تتضمن هذه التحديثات إصلاحات أخطاء مهمة وتصحيحات أمان وتحسينات في الأداء، وللحفاظ على أداء الهاتف لا تتجاهل تحديثات البرامج، وعادةً ما تأتي معظم تحديثات البرامج كإشعارات منبثقة، ومع ذلك إذا لم تتلق مثل هذا الإخطار لفترة طويلة ، فقد تضطر إلى إجراء فحص يدوي، ويمكنك البحث عن التحديثات يدويًا باتباع هذه الخطوات البسيطة. 

 

2. السماح بتشغيل الكثير من التطبيقات  

يمكن أن يؤدي تشغيل عدد كبير جدًا من التطبيقات في الخلفية إلى استهلاك طاقة الهاتف، وعندما يحدث هذا بشكل متكرر ، سينتهي الأمر بإبطاء هاتفك الذكي، حيث تتراكم التطبيقات في الخلفية أكثر من اللازم، وقد لا تكون معظم هذه الأشياء ضرورية بالنسبة لك، لذلك من المهم فحص وتعطيل التطبيقات التي لا تحتاج إلى تشغيلها في الخلفية. 

 

3. نفاد مساحة التخزين 

ويمكن أن تؤدي مساحة التخزين غير الكافية إلى إعاقة أداء هاتفك، وبصرف النظر عن المعالج وذاكرة الوصول العشوائي ، تعد وحدة التخزين الداخلية عاملاً مهمًا آخر لتشغيل هاتفك بشكل جيد، وبغض النظر عن قوة معالج هاتفك، فإذا كان التخزين زائدًا ، فسترى بالتأكيد انخفاضًا في الأداء، ويجب أن تجعل من المعتاد دائمًا حذف الملفات والتطبيقات غير الضرورية من هاتفك. 

 

4. تثبيت التطبيقات من مصادر غير معروفة

ويعد تجميل التطبيقات من مصادر غير رسمية تشكل مخاطر أمنية ويمكن أن تقدم برامج ضارة، حيث أن البرامج الضارة من أكثر الأشياء المزعجة التي يمكن أن تجدها على هاتفك، وبصرف النظر عن الإعلانات غير الضرورية التي تأتي معها، فإنها تستهلك جزءًا كبيرًا من طاقة هاتفك، ويمكن أن تبدأ البرامج الضارة في تشغيل الكثير من التطبيقات التي تعمل في الخلفية والتي من شأنها إبطاء هاتفك الذكي. يمكن أن تستهلك أيضًا مساحة التخزين الخاصة بك وحتى انخفاض عمر البطارية. 

 

5. تجاهل إعدادات تحسين البطارية 

وتقدم الهواتف إعدادات تحسين للبطارية والتي يمكنها إطالة عمر البطارية وتحسين الأداء، وللحفاظ على بطارية هاتفك في حالة جيدة لفترة أطول ، تحتاج إلى معرفة وقت تنشيط وضع توفير الطاقة، ويقلل هذا الوضع في الواقع من أداء هاتفك الذكي للمساعدة في الاحتفاظ ببعض عمر البطارية، زنظرًا لأن عمر البطارية يساهم في إطالة عمر الهاتف ، فمن الضروري تنشيط هذه الميزة عند نفاد الطاقة مع عدم توفر شاحن. 

 

إبطاء الهواتف تدمير الهواتف الذكية تجاهل تحديثات الهاتف استهلاك طاقة الهاتف إعدادات تحسين البطارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

صفعة قوية لـ الدولار بالسوق السوداء.. خسر 5 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

معرفهاش.. زواج نجل شعبان عبدالرحيم يثير الجدل على السوشيال ميديا

العظمى تصل 44 وعاصفة على هذه المناطق| تحذير عاجل بشأن طقس اليوم

رابطة الأندية المحترفة تفاجئ أفشة بإجراء جديد .. ماذا فعلت؟

بمبلغ خيالي| هذا النادي يطلب كولر.. ورد مفاجئ لمدرب الأهلي.. تفاصيل

دموعها نزلت وبكت بحرقة .. رياض الخولي يكشف عن موقف مؤثر مع عبلة كامل

الوداد بدأ العد التنازلي للتشتيت.. فرج عامر يقلق جماهير الأهلي بهذا المنشور

ترشيحاتنا

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 29 مايو 2023

الماتش يتعاد| خبير تحكيمي يفجر مفاجأة كبرى بسبب هدف فيوتشر أمام إنبي

احنا بننقل بس | اعترافات مثيره لشقيقين متهمين بحيازة 22 كيلو حشيش

خبر سعيد لـ جماهير الأهلي بشأن الشناوي .. ناقد يوضح

انقسام داخل الأهلي بسبب لاعب سموحة

في ثالث أيام امتحانات الدبلومات الفنية 2023.. اللجان تستقبل الطلاب الان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أن احتفى به جوجل.. من هو الكاتب عبد الرحمن منيف؟

سفاح منطقة الجزاء| تفاصيل صفقة جديدة على أعتاب الأهلي .. تفاصيل

نشرة المرأة و الصحة| عوامل تزيد من خطر الإصابة بالكبد الدهني..جوري بكر تثير الجدل بفستان لافت...أبراج يفضلون التسوق مع والديهم

5 عوامل تزيد من خطر الإصابة بالكبد الدهني.. ابتعد عنها فورا

فيديو

اختياراتي مدمرة حياتي.. أحمد سعد يعلق على إطلالته الشفافة وموقف النقابة منها

أفشة واحتلال هتلر.. موقف الشناوي من نهائي أفريقيا.. عرض ريال مدريد لـ فيرميرنو

تفاصيل مسابقة اعرف قدر نبيك وشروط التسجيل .. جوائز قيمتها 200 ألف جنيه

قصة وفاة طالبة تسببت في صدمة بجامعة الإسكندرية.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ