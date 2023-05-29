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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| رئيس مايكروسوفت: العالم يتقدم للأمام والذكاء الاصطناعي ليس غامضًا.. وقصة طراز آيفون غير قابل للغرق

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

رئيس مايكروسوفت: العالم يتقدم للأمام والذكاء الاصطناعي ليس غامضًا


قال رئيس شركة مايكروسوفت، براد سميث، إن الحكومة الأمريكية بحاجة إلى وضع تشريعات وآليات بشكل أسرع لتنظيم الذكاء الاصطناعي، والذي لديه إمكانات أكبر لصالح البشرية أكثر من أي اختراع آخر سبقه.  

 

احذر هذه الأخطاء .. تدمر هاتفك الذكي فورا

 

يرتكب العديد من مستخدمي الهواتف الذكية عن غير قصد أخطاء معينة يمكن أن تؤدي إلى إبطاء هواتفهم بشكل كبير وتدميرها ، إلي أنه من خلال تجنب هذه الأخطاء ، يمكنك منح هاتفك الذكي زيادة في السرعة والكفاءة التي تحتاج إليها.

 

مفاجأة غير سارة لمنتظري آيفون iPhone 15 Pro Max .. تفاصيل


كشفت تسريبات جديدة أن هاتف آيفون القادم من شركة آبل iPhone 15 Pro Max سيحصل على نفس الكاميرا وتقنية العرض التي حصل عليها سابقه iPhone 14 Pro Max، الأمر الذي قد يصيب منتظري الهاتف بالصدمة بعدما أفادت تسريبات سابقة أنه سيضم تحسينات كبيرة.

 

لن تتخيل أسعارها.. أرخص موبايلات سامسونج وأوبو وشاومي

 

تخصص شركات الهواتف الذكية الكبرى عددا من هواتفها لأصحاب الدخول والمرتبات الضعيفة ليكون بإمكانهم الحصول على واستخدام التكنولوجيا الحديثة الموجودة، وتتميز هذه الهواتف رخيصة الثمن إلى جانب كونها توفر سعرا في متناول الجميع بأنها في نفس الوقت تضم مواصفات وإمكانات جيدة.

 

قاوم حتى 12 شهرا تحت المياه وعاد بكامل قوته.. قصة طراز آيفون غير قابل للغرق


في مفارقة عجيبة استطاع هاتف آيفون البقاء على قيد الحياة والصمود لمدة 12 شهرا كاملة تحت الماء دون أن يتعرض للتلف، والأعجب من ذلك أنه عمل بكامل قوته كأنه لم يتعرض للماء أو السقوط على الإطلاق.

 

احذر .. هذا هو السبب الرئيسي لنفاد بطارية آيفون .. وإليك الحل


كشف تقرير أن مستخدمى هواتف آيفون يشتكون من نفاد بطارية هواتفهم بشكل أسرع من المعتاد، حيث أن السبب يرجع إلى قيامهم بإجراء تثبيت التحديثات الدورية من شركة آبل بطريقة ليست سليمة إلى حد كبير مما يجعلهم يواجهون هذه المشكلة.

 

ChatGPT يصل أخيرا على هواتف آيفون


تم استخدام إصدار الويب من ChatGPT على نطاق واسع من قبل المستخدمين في جميع أنحاء العالم.  وبسبب هذا النجاح أصدرت شركة OpenAI تطبيقًا للهاتف لبرنامج ChatGPT في الولايات المتحدة ، والذي تجاوز بالفعل نصف مليون عملية تنزيل.  

 

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