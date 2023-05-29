أخبار التكنولوجيا| رئيس مايكروسوفت: العالم يتقدم للأمام والذكاء الاصطناعي ليس غامضًا.. وقصة طراز آيفون غير قابل للغرق

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



قال رئيس شركة مايكروسوفت، براد سميث، إن الحكومة الأمريكية بحاجة إلى وضع تشريعات وآليات بشكل أسرع لتنظيم الذكاء الاصطناعي، والذي لديه إمكانات أكبر لصالح البشرية أكثر من أي اختراع آخر سبقه.

يرتكب العديد من مستخدمي الهواتف الذكية عن غير قصد أخطاء معينة يمكن أن تؤدي إلى إبطاء هواتفهم بشكل كبير وتدميرها ، إلي أنه من خلال تجنب هذه الأخطاء ، يمكنك منح هاتفك الذكي زيادة في السرعة والكفاءة التي تحتاج إليها.



كشفت تسريبات جديدة أن هاتف آيفون القادم من شركة آبل iPhone 15 Pro Max سيحصل على نفس الكاميرا وتقنية العرض التي حصل عليها سابقه iPhone 14 Pro Max، الأمر الذي قد يصيب منتظري الهاتف بالصدمة بعدما أفادت تسريبات سابقة أنه سيضم تحسينات كبيرة.

تخصص شركات الهواتف الذكية الكبرى عددا من هواتفها لأصحاب الدخول والمرتبات الضعيفة ليكون بإمكانهم الحصول على واستخدام التكنولوجيا الحديثة الموجودة، وتتميز هذه الهواتف رخيصة الثمن إلى جانب كونها توفر سعرا في متناول الجميع بأنها في نفس الوقت تضم مواصفات وإمكانات جيدة.



في مفارقة عجيبة استطاع هاتف آيفون البقاء على قيد الحياة والصمود لمدة 12 شهرا كاملة تحت الماء دون أن يتعرض للتلف، والأعجب من ذلك أنه عمل بكامل قوته كأنه لم يتعرض للماء أو السقوط على الإطلاق.



كشف تقرير أن مستخدمى هواتف آيفون يشتكون من نفاد بطارية هواتفهم بشكل أسرع من المعتاد، حيث أن السبب يرجع إلى قيامهم بإجراء تثبيت التحديثات الدورية من شركة آبل بطريقة ليست سليمة إلى حد كبير مما يجعلهم يواجهون هذه المشكلة.



تم استخدام إصدار الويب من ChatGPT على نطاق واسع من قبل المستخدمين في جميع أنحاء العالم. وبسبب هذا النجاح أصدرت شركة OpenAI تطبيقًا للهاتف لبرنامج ChatGPT في الولايات المتحدة ، والذي تجاوز بالفعل نصف مليون عملية تنزيل.