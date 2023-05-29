عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

يبحث الكثير عن أسعار السلع والتي يقدمها موقع صدى البلد في نشرة الخدمات تضم أسعار الذهب والدولار ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وحالة الطقس، ونستعرضها فيما يلي:

900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر 29-5-2023 ، تراجعا ملحوظا ، إذ شهد الأصفر أكبر موجة تراجع بعدما سجل مستويات قياسية وصل على إثرها إلى نحو 2800 جنيه أو يزيد لعيار 21.

وشهد سعر الجنيه الذهب يزن 8 جرامات من عيار 24، تراجعا قويا إذ فقد نحو 900 جنيه خلال أسبوع ، حيث سجل الاثنين الماضي 19800 جنيه ولكنه عاد اليوم ليسجل نحو 18,920 جنيها. فيما سجل سعر الجرام عيار 21 هبوطا قويا من أعلى سعر.

 

صفعة قوية لـ الدولار بالسوق السوداء.. خسر 5 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

شهد سعر الدولار اليوم في السوق الموازية تراجعا كبيرا، وصل إلى 5 جنيهات أو يزيد ، إذ يبحث الكثير عن سعر الأخضر اليوم، في الوقت الذي استقر للشهر الثالث بحسب آخر تحديثات للبنوك العاملة في مصر.

العظمى تصل 44 وعاصفة على هذه المناطق| تحذير عاجل بشأن طقس اليوم

يبحث الكثير عن حالة طقس اليوم الاثنين، والذي أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية في بيانها اليومي ، إذ يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

نزل 1000 جنيه.. مفاجأة قوية في أسعار الحديد والأسمنت الآن

يبحث الكثير في مصر عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم 29-5-2023 ، والتي شهدت تراجعا ضمن أسعار مواد البناء ، لتهبط من مستوياتها الكبيرة ، بعدما تراجعت أسعار الحديد بقوة على المستوى العالمي.

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

يبحث الكثير عن أرقام الطوارئ، فهي تعتبر أهم ما يلجأ له الشخص حالة حدوث الأزمات والطوارئ في المنزل أو على الطرق، ويقدم موقع “صدى البلد” ضمن نشرة خدماته اليومية، هذه الأرقام الخاصة بالجهات المختلفة، للاستعانة بها حال حدوث طارئ.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

يهتم الكثير بالبحث عن مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، فهي محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

اسعار اسعار الذهب مواقيت الصلاة حالة الطقس أرقام الطوارئ نشرة خدمات صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

صفعة قوية لـ الدولار بالسوق السوداء.. خسر 5 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

معرفهاش.. زواج نجل شعبان عبدالرحيم يثير الجدل على السوشيال ميديا

العظمى تصل 44 وعاصفة على هذه المناطق| تحذير عاجل بشأن طقس اليوم

رابطة الأندية المحترفة تفاجئ أفشة بإجراء جديد .. ماذا فعلت؟

بمبلغ خيالي| هذا النادي يطلب كولر.. ورد مفاجئ لمدرب الأهلي.. تفاصيل

الوداد بدأ العد التنازلي للتشتيت.. فرج عامر يقلق جماهير الأهلي بهذا المنشور

دموعها نزلت وبكت بحرقة .. رياض الخولي يكشف عن موقف مؤثر مع عبلة كامل

موضوعات متعلقة

بقيمة 4000 جنيه .. تراجع أسعار الحديد والأسمنت في مصر

أسعار الدولار في مصر اليوم الاثنين 29-5-2023

نزل 1000 جنيه.. مفاجأة قوية في أسعار الحديد والأسمنت الآن

حقيقة ارتفاع أسعار الأدوية.. الشعبة توضح

صناعة النواب توصي بتوضيح أسباب زيادة أسعار الحديد وتقديم دراسة للجنة

تراجع الإسترليني.. ننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم

حقيقة ارتفاع أسعار القهوة .. المالية توضح

ترشيحاتنا

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 29 مايو 2023

الماتش يتعاد| خبير تحكيمي يفجر مفاجأة كبرى بسبب هدف فيوتشر أمام إنبي

احنا بننقل بس | اعترافات مثيره لشقيقين متهمين بحيازة 22 كيلو حشيش

خبر سعيد لـ جماهير الأهلي بشأن الشناوي .. ناقد يوضح

انقسام داخل الأهلي بسبب لاعب سموحة

في ثالث أيام امتحانات الدبلومات الفنية 2023.. اللجان تستقبل الطلاب الان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أن احتفى به جوجل.. من هو الكاتب عبد الرحمن منيف؟

سفاح منطقة الجزاء| تفاصيل صفقة جديدة على أعتاب الأهلي .. تفاصيل

نشرة المرأة و الصحة| عوامل تزيد من خطر الإصابة بالكبد الدهني..جوري بكر تثير الجدل بفستان لافت...أبراج يفضلون التسوق مع والديهم

5 عوامل تزيد من خطر الإصابة بالكبد الدهني.. ابتعد عنها فورا

فيديو

اختياراتي مدمرة حياتي.. أحمد سعد يعلق على إطلالته الشفافة وموقف النقابة منها

أفشة واحتلال هتلر.. موقف الشناوي من نهائي أفريقيا.. عرض ريال مدريد لـ فيرميرنو

تفاصيل مسابقة اعرف قدر نبيك وشروط التسجيل .. جوائز قيمتها 200 ألف جنيه

قصة وفاة طالبة تسببت في صدمة بجامعة الإسكندرية.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ