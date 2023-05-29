أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

يبحث الكثير عن أسعار السلع والتي يقدمها موقع صدى البلد في نشرة الخدمات تضم أسعار الذهب والدولار ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وحالة الطقس، ونستعرضها فيما يلي:

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر 29-5-2023 ، تراجعا ملحوظا ، إذ شهد الأصفر أكبر موجة تراجع بعدما سجل مستويات قياسية وصل على إثرها إلى نحو 2800 جنيه أو يزيد لعيار 21.

وشهد سعر الجنيه الذهب يزن 8 جرامات من عيار 24، تراجعا قويا إذ فقد نحو 900 جنيه خلال أسبوع ، حيث سجل الاثنين الماضي 19800 جنيه ولكنه عاد اليوم ليسجل نحو 18,920 جنيها. فيما سجل سعر الجرام عيار 21 هبوطا قويا من أعلى سعر.

شهد سعر الدولار اليوم في السوق الموازية تراجعا كبيرا، وصل إلى 5 جنيهات أو يزيد ، إذ يبحث الكثير عن سعر الأخضر اليوم، في الوقت الذي استقر للشهر الثالث بحسب آخر تحديثات للبنوك العاملة في مصر.

يبحث الكثير عن حالة طقس اليوم الاثنين، والذي أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية في بيانها اليومي ، إذ يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

يبحث الكثير في مصر عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم 29-5-2023 ، والتي شهدت تراجعا ضمن أسعار مواد البناء ، لتهبط من مستوياتها الكبيرة ، بعدما تراجعت أسعار الحديد بقوة على المستوى العالمي.

يبحث الكثير عن أرقام الطوارئ، فهي تعتبر أهم ما يلجأ له الشخص حالة حدوث الأزمات والطوارئ في المنزل أو على الطرق، ويقدم موقع “صدى البلد” ضمن نشرة خدماته اليومية، هذه الأرقام الخاصة بالجهات المختلفة، للاستعانة بها حال حدوث طارئ.

يهتم الكثير بالبحث عن مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، فهي محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.