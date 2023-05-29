بميكب بارز.. ملك أحمد زاهر تشارك متابعيها صورا جديدة.. شاهد

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت ملك في الصور بإطلالة متميزة، مرتدية ملابس كاجول، ومعتمدة علي المكيب الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها الصفراء علي كتفيها.

يُذكر أن ملك أحمد زاهر تحدثت، عن أحد المواقف الصعبة التي تعرضت لها، معقبة: "بحس بالمصيبة قبل ما تحصل".

وأوضحت ملك أحمد زاهر، أنه في إحدى السنوات كانت تقضي الإجازة مع والدها وشقيقتها فى دبى، وتعرضت لكسر في اليد.

وتابعت قائلة: "بابا وقتها كان بيعيط ويقول أنا السبب، ورجعنا مصر وجبست إيدى هنا".

من جانبها، قالت شقيقتها ليلى، أنها تعرضت لمعاكسة من 6 شباب داخل الكمبوند الذى كانت تسكن فيه واستعانت وقتها برجل الأمن، معقبة:" عرفنا مين اللى عاكسنى وكلمنا باباه وخد اللى فيه النصيب".