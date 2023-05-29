اذا كنتي تحاولين تقديم سناكس للاطفال في الإجازة نقدم لكم اليوم طريقة عمل فشار بالكراميل
المكونات
فشار بالكراميل
1 1/2 كوب ذرة، حبوب
2 كوب سكر بني
1 كوب زبدة
1/2 كوب شراب ذرة
1 ملعقة صغيرة فانيليا
1/4 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا
طريقة التحضير
فشار بالكراميل
1 يُسخن الفرن إلى درجة حرارة 120
2 يُحضر قالبين مقاس 9×13 بوصة ويُدهنا برشاش الزيت.
3يُحضر الذرة كالمعتاد ولكن بدون ملح ويوضع في وعاء كبير.
4 في قدر على النار، يوضع السكر والزبدة وشراب الذرة والملح على نار متوسطة الحرارة مع التقليب المستمر حتى تغلي الصلصة.
5 تطفي النار وتُضاف الفانيليا وبيكربونات الصودا (يُلاحظ فوران الصلصة).
6 تُضاف الصلصة مباشرة إلى الذرة المحضرة سابقًا وتُقلب جيدًا حتى تتغلف كل حبات الفشار.
7 يُخلط الفشار مع الكراميل جيدًا حتى تتغلف كل الحبات.
8 يوزع الفشار على القالبين ويُخبزا لمدة ساعة واحدة.
9 في هذه الأثناء، ينبغي رفع القالبين وخلط الفشار جيدًا كل 15 دقيقة، ثم يوضعا مرة أخرى في الفرن حتى تكتمل الساعة.
10 يُقدم الفشار بالكراميل بعد أن يبرد.