اذا كنتي تحاولين تقديم سناكس للاطفال في الإجازة نقدم لكم اليوم طريقة عمل فشار بالكراميل

المكونات

فشار بالكراميل

1 1/2 كوب ذرة، حبوب

2 كوب سكر بني

1 كوب زبدة

1/2 كوب شراب ذرة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا

طريقة التحضير

فشار بالكراميل

1 يُسخن الفرن إلى درجة حرارة 120

2 يُحضر قالبين مقاس 9×13 بوصة ويُدهنا برشاش الزيت.

3يُحضر الذرة كالمعتاد ولكن بدون ملح ويوضع في وعاء كبير.

4 في قدر على النار، يوضع السكر والزبدة وشراب الذرة والملح على نار متوسطة الحرارة مع التقليب المستمر حتى تغلي الصلصة.

5 تطفي النار وتُضاف الفانيليا وبيكربونات الصودا (يُلاحظ فوران الصلصة).

6 تُضاف الصلصة مباشرة إلى الذرة المحضرة سابقًا وتُقلب جيدًا حتى تتغلف كل حبات الفشار.

7 يُخلط الفشار مع الكراميل جيدًا حتى تتغلف كل الحبات.

8 يوزع الفشار على القالبين ويُخبزا لمدة ساعة واحدة.

9 في هذه الأثناء، ينبغي رفع القالبين وخلط الفشار جيدًا كل 15 دقيقة، ثم يوضعا مرة أخرى في الفرن حتى تكتمل الساعة.

10 يُقدم الفشار بالكراميل بعد أن يبرد.