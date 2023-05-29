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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال عنيف يضرب إيران ولا أنباء عن ضحايا

صدى البلد

ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر مدينة سلماس، بمحافظة اذربايجان الغربية، شمال غربي إيران.


وذكر مركز رصد الزلازل الوطني بجامعة طهران، أن الهزة الأرضية وقعت الليلة الماضية عند التقاء خطي الطول الشرقي 44.8 والعرض الشمالي 38.38 درجة، وعلى عمق 6 كيلومترات من سطح الارض.


ولم يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية.

زلزال قوي يضرب البحر المتوسط .. تفاصيل

كان قد أعلن مرصد كانديلي لرصد الزلازل التركية، اليوم الأحد، أن زلزالا قويا ضرب الحدود التركية الإيرانية.

وأوضح مرصد كانديلي، أن الزلزال وقع علي عمق 4.1 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وفي وقت سابق وقعت زلازل قوية بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة علي مقياس ريختر في 6 فبراير في كهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا.

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