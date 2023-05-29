زلزال عنيف يضرب إيران ولا أنباء عن ضحايا

ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر مدينة سلماس، بمحافظة اذربايجان الغربية، شمال غربي إيران.



وذكر مركز رصد الزلازل الوطني بجامعة طهران، أن الهزة الأرضية وقعت الليلة الماضية عند التقاء خطي الطول الشرقي 44.8 والعرض الشمالي 38.38 درجة، وعلى عمق 6 كيلومترات من سطح الارض.



ولم يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية.

كان قد أعلن مرصد كانديلي لرصد الزلازل التركية، اليوم الأحد، أن زلزالا قويا ضرب الحدود التركية الإيرانية.

وأوضح مرصد كانديلي، أن الزلزال وقع علي عمق 4.1 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وفي وقت سابق وقعت زلازل قوية بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة علي مقياس ريختر في 6 فبراير في كهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا.