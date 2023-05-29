ستدفع الثمن باهظا.. تحذير شديد اللهجة من كوريا الجنوبية إلى بيونج يانج

طالبت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، جارتها الشمالية بالتراجع عن خطتها لإطلاق قمر صناعي، بعد إعلان بيونج يانج خطتها لإطلاق قمر صناعي خلال الفترة ما بين 31 مايو و11 يونيو.

وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، حذرت سول اليوم الاثنين "بشدة" من خطة كوريا الشمالية لإطلاق قمر صناعي في الأسابيع المقبلة، متعهدة بجعل بيونج يانج تدفع الثمن إذا مضت قدمًا في الإطلاق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سيول ليم سو سوك في بيان "نحذر بشدة من إعلان كوريا الشمالية عن أعمال استفزازية تهدد السلام الإقليمي ونحثها على التراجع الفوري لخطة الإطلاق غير القانونية".

وكانت وكالة أنباء "كيودو اليابانية" أعلنت في وقت سابق، أن كوريا الشمالية أبلغت الحكومة اليابانية بخطتها لإنشاء منطقة بحرية خطرة خلال الفترة المذكورة، بسبب خطتها لإطلاق قمر صناعي، حيث يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه النظام الكوري الشمالي لوضع أول قمر صناعي للتجسس العسكري في مداره.

كما أبلغت كوريا الشمالية المنظمة البحرية الدولية بخطتها لإطلاق القمر الصناعي، بحسب الإذاعة اليابانية NHK.

وعلى إثر ذلك، أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الإثنين، الاستعداد لتدمير أي صاروخ كوري شمالي.

وقالت الوزارة في بيان لها إنها قررت التحضير لتدمير أي صاروخ كوري شمالي، وذلك للرد على مخطط كوريا الشمالية لإطلاق قمر صناعي.

وقالت رئاسة الوزراء اليابانية إن إطلاق كوريا الشمالية لقمر صناعي يعتبر انتهاكا للأمن القومي الياباني، ما يجعلها تستعد له.

وأكدت: "أن ما تقوم به كوريا الشمالية يعتبر انتهاكات لقرارات مجلس الأمن الدولي".