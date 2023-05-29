بشرى سارة ل الأهلي قبل موقعة الوداد في دوري أبطال إفريقيا

تأكدت جاهزية حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهتي الوداد المغربي، ب دوري أبطال إفريقيا.

وقال الإعلامي أمير هشام خلال برنامجه التليفزيوني: “حمدي فتحي، شعر في مران أمس بتقل في آلام العضلة الخلفية وأخبر الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي”.

لاعب الأهلي جاهز

وأضاف أمير هشام: “تم عمل اختبار للاعب النادي الأهلي وخاض تدريبات جري في المران ولكنه شعر باستمرار الآلام وقرر عدم استكمال المران، وخضع لأشعة أثبت تقل في العضلة الخلفية وسوف يخضع برنامج تأهيلي”.

واختتم: “رغم إصابة اللاعب إلا أنها خفيفة، وسوف يكون جاهز للمشاركة في مباراة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، خاصةً أن الإصابة خفيفة، وسوف يكون على رأس قائمة الأهلي للمباراتين”.