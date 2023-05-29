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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حالة طوارئ.. تحركات عاجلة في الفلبين استعدادا لإعصار تايفون

اعصار تايفون
اعصار تايفون

بدأ المسؤولون الفلبينيون، اليوم الإثنين، في إجلاء المئات من القرويين، وإغلاق المدارس والمكاتب وفرضوا حظرا على الإبحار مع اقتراب إعصار تايفون ماور من المقاطعات الشمالية للبلاد.

ولم يكن من المتوقع أن تصل الإعصار، التي يطلق عليها محليا اسم "بيتي"، إلى المنطقة الجبلية. لكن المتنبئين حذروا من أن الإعصار سوف يتباطأ بشكل كبير خارج مقاطعة باتانس في أقصى الشمال من الثلاثاء إلى الأربعاء وقد يتسبب في زيادة خطورة المد والجزر والفيضانات والانهيارات الأرضية كما حدث من قبل.

كان الإعصار (ماوار) يتحرك شمال غرب المحيط الهادئ على بعد حوالي 525 كيلومترًا شرق مدينة أباري الساحلية في مقاطعة كاجايان مع رياح قصوى تبلغ سرعتها 155 كيلومترًا في الساعة، وعواصف تصل سرعتها إلى 190 كيلومترًا في الساعة.

ودمر الإعصار ماور مقاطعة غوام الأسبوع الماضي باعتباره أقوى إعصار يضرب أراضي المحيط الهادئ في الولايات المتحدة منذ أكثر من عقدين، وقلب السيارات، ومزق الأسطح وقطع الكهرباء. ولكنه أصبح أضعف باتجاهه نحو الفلبين.

وقال نائب حاكم باتانيس، إيناسيو فيلا، لوكالة أسوشيتيد برس عبر الهاتف: "كانت هذه الأعاصير والزلازل والكوارث الطبيعية جزءًا من حياتنا.. فلا يمكننا تحمل عواقب عدم الاستعداد لأن ذلك قد يعني فقدان الأرواح والأضرار الكبيرة".

وقال مسؤولو الاستعداد للكوارث إن قوات الجيش والشرطة ورجال الإطفاء ومجموعات المتطوعين يقفون إلى جانب البحث والإنقاذ المحتمل في المقاطعات الشمالية، وقد تم إعداد أكثر من مليون عبوة طعام للقرويين النازحين.

وتم إجلاء أكثر من 400 قروي إلى ملاجئ الطوارئ بحلول يوم الاثنين في المجتمعات الساحلية المعرضة للخطر في غونزاغا وسانتا آنا في كاجايان والمقاطعات النائية قبل القدوم المتوقع.

وقال مسؤولون إنه تم إعداد ملاجئ الطوارئ الأخرى في العديد من المقاطعات الشمالية مع التدفق المتوقع للسكان النازحين من القرى المعرضة للفيضانات.

وتم تعليق الفصول الدراسية والعمل المكتبي، باستثناء المشاركين في الاستعداد للكوارث، في معظم مقاطعات كاجايان وباتانز، حيث تم الإبلاغ عن هطول أمطار غزيرة ورياح عاصفة ليلة الأحد. وقد تم إلغاء الرحلات الجوية من وإلى المقاطعات وحظر سفن الصيد والركاب من الإبحار في المقاطعات التي أثيرت فيها تحذيرات العواصف.

وضرب حوالي 20 اعصار وعاصف كل عام الأرخبيل الفلبيني، مما يجعلها أيضا عرضة للانفجارات البركانية والزلازل، مما يجعل الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا واحدة من أكثر الدول المعرضة للكوارث في العالم.

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