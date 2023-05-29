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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل جديدة عن الهجوم الروسي الـ16 على كييف خلال هذا الشهر

قصف روسي لأوكرانيا
قصف روسي لأوكرانيا

قالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الإثنين، إن روسيا استخدمت صواريخ باليستية في الهجوم على كييف قبل قليل.

وتابعت: "لا نستبعد استخدام روسيا صواريخ إسكندر وإس 400 في الهجوم على كييف"، مشيرة إلى أن بعض الهجمات على كييف كانت من المناطق الشمالية.

وقد أكدت الإدارة العسكرية لكييف أن جميع الصواريخ الروسية التي أطلقت على العاصمة، في هجوم نهاري، تم إسقاطها ولم تصب أي هدف.

وأضافت أن الهجوم الجوي جاء بعد ساعات من ضربات الصواريخ والطائرات بدون طيار الليلية وكان السادس عشر في كييف هذا الشهر.

هزت الانفجارات كييف، صباح اليوم الاثنين، حيث أطلقت روسيا ضربة جوية جديدة على العاصمة الأوكرانية، بعد ساعات من إطلاق العشرات من الصواريخ والطائرات بدون طيار على الأهداف في جميع أنحاء البلاد.

وقال شهود عيان لوكالة رويترز إن السكان المصابون بالذعر، الذين تجاهل بعضهم في البداية تجاهل صفارات الإنذار الجوية أثناء تناولهم وجبة الإفطار في المقاهي، هرعوا إلى الملاجئ عندما تلبدت السماء بأعمدة الدخان والغيوم.

وقال عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، إن هناك انفجارات في المناطق المركزية للعاصمة وأنه تم استدعاء خدمات الطوارئ وحث السكان على البقاء في الملاجئ.

واستجابت خدمات الطوارئ لمكالمة بالقرب من مركز العاصمة. يستمر الهجوم على كييف. لا تترك الملاجئ! كتب على تطبيق المراسلة Telegram بينما ركض السكان إلى الملاجئ في محطات المترو. وقال يوري إيهنات ، المتحدث الرسمي باسم سلاح الجو الأوكراني ، إن الهجوم قد أُجري بصواريخ باليستي - يعتقد أنه اسكندرز - وربما أيضًا صواريخ S -300 و S -400.

قال: إنه سيقدم المزيد من التفاصيل لاحقًا. لم يكن هناك تقارير فورية عن أضرار كبيرة.

أطلقت صفارات الإنذار الجوية في جميع أنحاء كييف والمنطقة المحيطة بها بعد أن أطلقت روسيا العشرات من الصواريخ والطائرات بدون طيار على الأهداف في جميع أنحاء البلاد في الساعات الأولى من الاثنين. وتجاهل العديد من السكان في البداية إنذار الغارة الجوية حتى تم تحطيم الهدوء بسلسلة من الانفجارات الصاخبة في قلب المدينة.

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