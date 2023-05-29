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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مستشار وزير العدل: نعمل على تطوير وميكنة خدمات الشهر العقاري بالمحافظات

خالد النشار مستشار
خالد النشار مستشار وزير العدل لشئون التخطيط

أكد  المستشار خالد النشار مستشار وزير   العدل لشئون التخطيط  أننا نعمل على مدار الفترة الماضية على رفع كفاءة العمل داخل مكاتب الشهر العقارى وكذلك تطوير مصلحة الطب الشرعي والسجل العيني .


وقال:إن وزارة العدل سيتم نقلها إلي العاصمة الإدارية ضمن الخطة المتكاملة لانتقال الحكومة ،ولذلك تم تخصيص جزء من الموازنة الخاصة بديوان عام  وزارة العدل لعملية الانتقال .


وأستطرد المستشار خالد النشار قائلا:نظرا للظروف الافتصادية تم خفض نسب المشروعات التى تقوم بها وزارة العدل لنحو50% عن المخطط له .لافتا إلي أن المشروعات التى تم البدء فى تنفيذها جارى العمل عليها ومن بينها ميكنة الشهر العقاري على مستوى المحافظات.


وشدد المستشار خالد النشار على حرص  وزارة العدل على تنفيذها دورها فى إطار رؤية الحكومة وخطة الدولة 2030.

 

جاء ذلك خلال اجتماع  لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ،الأن  والمخصصة 
لمناقسة مشروع موازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها لعامي2023-2024.



وتساءل النائب عاطف مغاورى عضو مجلس النواب عن حقيقة قيام بعض المستشارين بفرض رسوم بالمحاكم .

 

وقال:التقاضى أصبح له كلفة ومغالاة تؤدى إلي فشل المواطن البسيط فى الحصول على حقه .وقال: العدل مدفوع الأجر هو أمر منقوص .

وتساءل النائب محمد إسماعيل عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسببن  التقسيم الاقتصادى فيما يتعلق ببند الايرادات المتنوعة وتشمل هيئة أبنية المحاكم .وكذلك  انخفاض  الأصول الثابته للعام المالي الجديد .

 

ورد المستشار خالد النشار قائلا:إن وزارة العدل حريصة على تجديد مبانى المحاكم المتهالكة وفقا لدراسات جدوى . 

خالد النشار مستشار وزير العدل الشهر العقاري

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