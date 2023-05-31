4 عقوبات تنتظر الموظف إذا أخلَّ بكرامة وظيفته .. تعرف عليها

أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (54) من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 - السارية أحكامه على موضوع المنازعة - تنص على أنه يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها.

أضافت المحكمة ، وتنص المادة (55) من ذات القانون على أن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا.

كما تنص المادة (58) من القانون على أن الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي:

1- الإنذار ٢- الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ستين يوماً في السنة -3 تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين -4 الإحالة إلى المعاش -5 الفصل من الخدمة .

جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم 8329 لسنة 62 .