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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سرق الورقة العرفى.. اليوم الحكم فى استئناف لاعب كرة قدم شهير

صدى البلد

تصدر محكمة جنح مستأنف الهرم، حكمها فى استئناف لاعب كرة قدم شهير، على حكم حبسه سنة مع الشغل، لسرقة ورقة زواجه العرفى.

كانت قد عاقبت محكمة جنح الهرم، في وقت سابق، لاعب كرة شهير في القضية رقم 57069 لسنة 2022 جنح الهرم لاعب كرة شهير بالحبس سنه مع الشغل والنفاذ والمصاريف لاتهامه فى بسرقة عقد الزواج العرفى.

اتهمت سيدة تبلغ من العمر 34 سنة، فى بلاغ لقسم شرطة الهرم، لاعب كرة قدم، يبلغ من العمر 26 سنة، بالزواج منها عرفيا فى 5 مارس الماضى، بواسطة محامى حددت هويته، والاستيلاء على ورقتى الزواج العرفى، ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما، الذى استمر عدة أشهر، أو إثبات النسب بعد أن أخبرته بحملها منه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

وأوضحت فى بلاغها، أنها أخبرت اللاعب باكتشافها حملها فى الشهر الرابع، وفوجئت عقب ذلك باستيلائه على الورقتين اللتان تثبتان زواجهما العرفى بمساعدة المحامى، لرفض اللاعب إثبات النسب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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