بوتين يوقع مشروع قانون لإجراء الانتخابات في المناطق المنضمة حديثا لروسيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، على مشروع قانون لتعديل التشريع الحالي بشأن إجراء الانتخابات في المناطق الجديدة بالبلاد، وفقا لوكالة تاس الروسية.

ووفقا للوثيقة التي وقع عليها بوتين اليوم، فإنه يتم تفويض المناطق الجديدة في الاتحاد الروسي، وجمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهوريات لوجانسك الشعبية، ومنطقة زابوروجيا ومنطقة خيرسون، بالحق في تحديد بعض أحكام قانون الانتخابات الفيدرالي بشكل مستقل، بدءًا من قانون واحد، ويكون يوم التصويت في سبتمبر المقبل.

وأشارت الوثيقة، إلى أن سكان المناطق الجديدة أصبحوا مؤهلين للإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع الواقعة خارج مناطقهم الأصلية، ويمكنهم أيضًا استخدام ليس فقط جوازات السفر الداخلية الروسية لأغراض تحديد الهوية الشخصية ولكن أيضًا المستندات الأخرى ذات القوة القانونية المماثلة.

وتحدد الوثيقة أيضًا إجراءات إجراء الانتخابات بموجب الأحكام العرفية، وتنص على إمكانية إجراء الاستفتاءات والانتخابات في تلك المناطق التي تم فيها إعلان الأحكام العرفية بعد المشاورات ذات الصلة من قبل لجنة الانتخابات المركزية الروسية مع وزارة الدفاع الروسية والأمن الفيدرالي.

وبموجب مشروع القانون، يمكن إجراء الانتخابات والاستفتاءات، بشرط موافقة جميع الهيئات ذات الصلة، في جميع أنحاء الإقليم الذي تم فيه إعلان الأحكام العرفية أو في جزء معين من هذه المنطقة.

كما يشير إلى أنه إذا كان إجراء انتخابات أو استفتاء على أراضي إحدى المناطق الأربع يشكل تهديدًا لحياة أو رفاهية المواطنين، فمن الممكن تأجيل التصويت بقرار من لجنة الانتخابات المركزية، والتي يجب أن تُبلغ الرئيس على الفور بأي تأجيل، وبمجرد القضاء على الخطر ذي الصلة، ستحدد لجنة الانتخابات المركزية موعد استئناف العملية الانتخابية.

وينص القانون على إمكانية تشكيل لجان انتخابية في الدوائر في أماكن احتجاز الأشخاص المشتبه فيهم والمتهمين، ويحدد إجراءات تشكيل هذه اللجان وصلاحياتها وأسس أنشطتها.

وتحتوي الوثيقة أيضًا على أحكام بشأن رفض التصويت بأصوات الغائبين وحظر الحملات الانتخابية على المواقع الإلكترونية المحجوبة من قبل هيئة الرقابة على وسائل الإعلام والاتصالات الروسية.