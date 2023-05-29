سوسة النخيل والجوجوبا.. رئيس زراعة البرلمان يفتح ملف مشاكل الفلاحين بالوادي الجديد

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن الزيارة الميدانية التي قامت بها لجنة الزراعة والري إلي محافظة الوادي الجديد في شهر ديسمبر الماضي، كانت من الزيارات المهمة، لأنها كانت تستهدف تفقد المشروعات القومية والمشكلات التي تواجه قطاعى الزراعة والرى بها.

وأشاد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بالجهود المبذولة في تلك المحافظة التي تستحوذ على نحو ٤٤ في المائة من مساحة مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لاستعراض توصيات اللجنة بشأن زيارتها لمحافظة الوادى الجديد، وذلك بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

واستعرض الحصرى، توصيات اللجنة بشأن الزيارة، والتي تضمنت، ضرورة مكافحة سوسة النخيل وتوفير الدعم اللازم للفلاحين، وتوعية المزارعين بآفة سوسة النخيل وسبل الوقاية منها، وتوزيع كتيبات مبسطة على الزراع في هذا الشأن.

وتابع الحصرى، أنه من التوصيات، أيضا، تكثيف دورات الوقاية من تلك الآفات وتوفير أجهزة المقاومة، ودراسة التنسيق بين مراكز البحوث لمكافحة سوسة النخيل ومنع انتشارها واستحداث طرق وقاية منها.

وأضاف مستعرضا التوصيات، تضمنت أيضا دراسة تكاليف التشغيل للحصول على مياه الرى ، والتوسع في نظم الرى الحديث والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية وتفعيل نظام الزراعات التعاقدية، بالإضافة إلى إنشاء مجمع تعليمي زراعي، وكذلك التنسيق بين محافظة الوادى الجديد وباقى المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي لاستغلال مساحات الوادي الجديد في الزراعة.

كما تضمنت التوصيات، نشر فكر زراعة نبات الجوجوبا، لما له من مميزات عديدة، واستغلال أراضي الوادى الجديد، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات اللازمة للري في الموازنة الجديدة، وشراء قطع الغيار المطلوبة لورش الري وصيانة الآبار، وكذلك سد العجز في الموارد البشرية بالورش.

وشملت التوصيات، سرعة صرف الأسمدة للزراع والإسراع في تسليم عقود التمليك للأراضي، وإعداد رؤية للاستفادة من مياه بحيرة باريس في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.