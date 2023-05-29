قائد القوات البرية بـ الجيش الأوكراني يكشف عن هجوم مضاد وشيك

قال قائد القوات البرية الأوكرانية، أولكسندر سيرسكي، اليوم الاثنين، إن وقت شن هجوم مضاد "سيأتي قريبًا".

وكتب سيرسكي، عبر تطبيق “تليجرام”، "اتجاه ليمان.. التقيت بقادة الوحدات والوحدات الفرعية الذين يؤدون مهام في أكثر المناطق سخونة في الجبهة.. وناقشنا بشكل مشترك السيناريوهات المحتملة لتطور الأحداث في هذا الاتجاه والوضع الحالي على الجبهة”.

وأشار قائد القوات البرية الأوكرانية، إلى أن “الوقت الذي ننتقل فيه إلى العمليات الهجومية النشطة سيأتي قريبا، وهناك مهام محددة للاستعداد لها”.

يشار إلى أنه تم تغيير توقيت الهجوم المضاد الأوكراني مرارًا وتكرارًا.

وربط المعلقون الروس هذا "التوتر"، أولاً بحرب المعلومات، وأن الإعلانات المستمرة عن هجوم وشيك تهدف إلى إبقاء روسيا في حالة ترقب، وثانياً، بحقيقة أن الغرب يطالب بنتائج سريعة ومنتصرة من سلطات كييف، يجب أن "يتحقق" باستمرار.