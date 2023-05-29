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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إنتاجية عالية من التمور| محافظ الوادى الجديد : وصلنا لـ4 ملايين نخلة

اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، إن المحافظة قائمة على الزراعة والرى.

لافتا أن كل تنفيذى سيقوم بالرد على توصيات لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب بناء على الزيارة الميدانية التى قامت بها اللجنة فى شهر ديسمبر الماضى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة ملاحظات اللجنة عن الزيارة الميدانية التي قامت بها لمحافظة الوادي الجديد خلال الفترة من 22 إلى 25 من شهر ديسمبر 2022،  بحضور اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وتابع محافظ الوادى الجديد:" إن المحافظة حصلت على أحسن مركز وقرية فى التميز الحكومى، وأحدث مدارس موجودة فى مصر، وهذا يؤكد ما تحظى به من اهتمام كبير على مدار السنوات الأخيرة انعكس على مستوى الخدمات الموجودة بها.

واستعرض الزملوط جهود التنمية بالمحافظة خلال السنوات الأخيرة قائلا:" وصلنا حتى الآن إلى 4 مليون نخلة، وفى عام 2024 متوقع نصل إلى 5 مليون نخلة، وعام 24/25 سيكون الوادى الجديد الأكثر إنتاج للتمور الجيدة مع الحفاظ على الصنف الصعيدى، وتم تصدير التمور لأكثر من 18 دولة، منها روسيا، كندا، استراليا، وإندونيسيا، مضيفا:" تكلفة البنية الأساسية فى محافظة الوادى الجديد تعدت 70 مليار جنيه، ونصف مليار جنيه لتغطية شبكة الاتصالات، لتوفير للمستثمر الزراعى الاتصالات والتواصل مع ذويهم وجلب المزيد من الاستثمارات،  والمحافظة تنتج سنويا ما يتعدى مليون طن بطاطس، ومليون طن قمح".

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