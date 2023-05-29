أحمد نادر حواش: تلقيت عروضا من الأهلي والزمالك وطموحي منتخب مصر

قال أحمد نادر حواش نجم نادي إنبي أن فريقه استحق التأهل فى بطولة كأس مصر على حساب فريق فيوتشر ضمن مباريات دور ال 16 والتي أقيمت أمس وانتهت بفوز الفريق البترولي بركلات الترجيح.

وأكد نادر حواش فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" استحقينا التأهل للدور المقبل من بطولة كأس مصر على حساب فيوتشر ، وهدف فيوتشر غير صحيح.

ون عروض رحيله من إنبي ، قال حواش:" كان هناك عروض سابقة من الأهلي والزمالك للرحيل عن إنبي ، وانا لن ارحل عن الفريق إلا بأمر وموافقة النادي .

وتابع:" طموحي الفترة الحالية الانضمام لمنتخب مصر مع روي فيتوريا.

يذكر أن فريق انبي حقق الفوز أمام فيوتشر ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس مصر بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما خلال مباراة وصل الوقت الضائع إلي 25 دقيقه بعد تعطل تقنية حكم الفيديو.