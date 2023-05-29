بعد خسائر كارثية لليسار بالمحليات| "تسونامي سياسي" في إسبانيا يجبر سانشيز للدعوة إلى انتخابات مبكرة

لم يتوقع أحد ذلك في إسبانيا، أن يعانى اليسار من هزيمة كاملة في الانتخابات الإقليمية أمس الأحد، وهي النتائج التي دفعت رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز للدعوة لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 23 يوليو، غداة هزيمة واضحة مُني بها اليسار أمام المحافظين في استحقاق محلي ومناطقي، وقد إمتلأت الشوارع بهتافات المحافظين والشعبويين اليمينيين.

ووفقا لما وصفته صحيفة فوكس الألمانية، فإن ما حدث بإسبانيا يوصف بالزلزال السياسي، وقال سانشيز في خطاب للأمة يوم الاثنين "أتحمل المسؤولية الشخصية عن نتائج الانتخابات"، ونتيجة لذلك، ستتولى إسبانيا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي في الأول من يوليو بحكومة مهزومة ومركزة على الانتخابات، وأصبح سانشيز، منارة الأمل لليسار في إسبانيا وأوروبا ، معرض لخطر التصويت.

وشهدت الانتخابات المحلية والإقليمية مكاسب كبيرة لليمين في إسبانيا وجعلت الحزب الشعبي اليميني المعارض "القوة السياسية الرئيسية" في البلاد، ففي انتخابات البلديات، حصل الحزب الشعبي على 31.5 بالمئة من الأصوات مقابل 28.2 بالمئة للاشتراكيين، وتتمتع الحكومات الإقليمية في إسبانيا بسلطة هائلة في موازنة التعليم والصحة والإسكان والداخلية.

انقلب حزب الشعب على إسبانيا مثل الـ"تسونامي"

لكن ماذا حدث يوم الأحد في رابع أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي؟ شيء لم يتوقعه معهد أبحاث الرأي ، وقد قالت صحيفة "إل موندو" الشهيرة" انقلب حزب الشعب (إسبانيا) مثل تسونامي"، فحزب الشعب المحافظ، الذي كان لا يزال في أزمة منذ عام مضى، فاز في كل مكان تقريبًا، وفي المستقبل، يمكن أن تحكم اثني عشر من أصل 17 ولاية، بالإضافة إلى ذلك، فاز المحافظون في سبع من أكبر ثماني مدن، وهذا لم يحدث أبدًا منذ تشكيل النظام الحاكم الآن في إسبانيا بعد نهاية ديكتاتورية فرانكو في عام 1975.

ومع ذلك، يعتمد حزب الشعب في العديد من الأماكن على دعم الشعبويين اليمينيين من حزب فوكس، وحتى الآن ، تجنب رئيس حزب PPألبرتو نونيز فيجو مسألة مدى رغبته في التعاون مع المجموعة المثيرة للجدل للغاية، فلا يوجد ما يسمى بجدار الحماية على اليمين في إسبانيا ، كما هو الحال في ألمانيا ضد حزب البديل من أجل ألمانيا، ففي بعض المناطق هناك بالفعل تعاون PP-Vox.

لا تتورع الأحزاب عن منع تشكيل حكومات يسارية

حصل Vox على نسبة جيدة تبلغ سبعة بالمائة من الأصوات في الانتخابات المحلية على مستوى البلاد ودخل جميع البرلمانات الإقليمية - وبالتالي يمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا في المستقبل، وقد حذر زعيم الحزب سانتياغو أباسكال بأنه لن يتنازل عن أي شيء، في إشارة إلى المحادثات مع حزب الشعب، ومع ذلك، فإن معظم المحللين في إسبانيا مقتنعون بأنه لا ينبغي لأي طرف أن يكون لديه أي مخاوف بشأن منع تشكيل حكومات يسارية.

"وقتي قادم!" هكذا صاح ألبرتو نونيز فيجو ليلة الإثنين أمام الآلاف من المؤيدين المبتهجين على شرفة مقر الحزب في مدريد بهدف الانتخابات المقبلة - التي تأتي الآن في وقت أبكر بكثير مما كان متوقعًا، وقد لخصت قناة RTVE التلفزيونية الحكومية "الأحداث تتجاوز نفسها".

هكذا دمر القانون الجنائي الجنسي الجديد سانشيز وحزبه

مرت إسبانيا بجائحة كورونا بشكل جيد نسبيًا في ظل حكومة الأقلية اليسارية، في ظل الوضع الاقتصادي مستقر نسبيًا، أيضًا بفضل المليارات من المساعدات من الاتحاد الأوروبي، ولكن معدل البطالة لا يزال مرتفعا بالمقارنة مع أوروبا، وقد أدى التضخم وعواقب الحرب الأوكرانية والعديد من الشؤون إلى دفع سانشيز بشكل متزايد إلى الزاوية.

فعلى سبيل المثال، ثبت أن قانونًا جنائيًا جنسيًا جديدًا كان إخفاقًا تامًا في "عام الانتخابات الكبرى"، فيجب أن يكون المشروع الرائد للحكومة، ولكن فجأة فتحت أبواب الزنازين قبل الأوان لعشرات مرتكبي الجرائم الجنسية - وأدت أيضًا إلى جدال محتدم داخل الحكومة الائتلافية الأولى منذ الثلاثينيات، وزود هذا المعارضة بالكثير من الذخيرة.

أكبر مشكلة سانشيز هي أحزاب يساره

ووفقا لما جاء بالصحيفة الألمانية، فقد كان شكل المشهد السياسي في إسبانيا قبل الانتخابات الجديدة مختلفا، ففي مدريد كان هناك انتصار مزدوج للـ PP، حيث فازت رئيسة الحكومة الإقليمية إيزابيل دياز أيوسو وعمدة حزب الشعب الحاكم خوسيه لويس مارتينيز ألميدا بأغلبية مطلقة لأول مرة، ويقال أن مدريد هي مقياس للمزاج في جميع أنحاء البلاد، ولكن الواقع الحالي أنه بدأت نهاية السانشيزمو، وذلك مع إعلان مارتينيز ألميدا جنبًا إلى جنب مع أيوسو وفيجو. الثلاثة قفزوا فرحا.

وليس فقط في مدريد، ولكن أيضًا في الولايات الأخرى، مثل فالنسيا وأراغون ولاريوخا وجزر البليار مع جزيرة العطلات مايوركا، حيث فاز PP بهامش كبير في بعض الحالات، ففي الانتخابات المحلية، فاز حزب الشعب بحوالي 31.5 في المائة من جميع الأصوات على الصعيد الوطني - بزيادة 9.3 نقطة مئوية عن عام 2019، فيما خسر حزب العمال الاشتراكي نقطة جيدة وكان لابد أن يكتفي بما يزيد قليلاً عن 28 في المائة.

لم يذكر سانشيز في البداية ما إذا كان يريد الترشح مرة أخرى، فأكبر مشكلته هي أن الأحزاب على يسار حزب العمال الاشتراكي، الذين عملوا سابقًا كشركاء أو مؤيدين للتحالف، منقسمون بشدة، حيث خسر شريك الائتلاف اليساري Unidas Podemos (UP) جزءًا كبيرًا من ناخبيه يوم الأحد، واعترف المتحدث باسم الاتحاد بابلو إيشينيك صراحة في التلفزيون الإسباني يوم الاثنين بأنه "مأساة للتقدميين في إسبانيا".

التئام الجروح في وقت قياسي

ويضع الإطار الزمني المنخفض ضغوطًا شديدة على أقصى اليسار الإسباني المتصدع - والذي يجب أن يتضافر معًا لجعل أي حكومة سانشيز مستقبلية أمرًا ممكنًا، فخلال معظم هذا العام، كان حزب بوديموس الشعبوي اليساري المتطرف على خلاف مع حركة سومار اليسارية الجديدة، والتي تقودها يولاندا دياز، وزيرة العمل الإسباني الكاريزمية، ولكن النظام الانتخابي الإسباني يعاقب على الانقسام ، وقد تم توضيح هذه الحقيقة يوم الأحد عندما تم القضاء على بوديموس من العديد من البرلمانات الإقليمية وكان أداء حلفاء دياز ضعيفًا.

وبعد وقت قصير من إعلان سانشيز، قالت دياز إنها كانت على أهبة التحدي المتمثل في حل الخلافات بين أقصى اليسار لهزيمة إسبانيا السوداء من اليمين، وكتبت على موقع تويتر : "الرسالة التي تم تلقيها في الانتخابات المحلية يوم الأحد كانت واضحة جدًا: يجب القيام بالأمور بشكل مختلف، ولا يوجد مشتتات"، ورد الأمين العام لبوديموس إيوني بيلارا بالإعلان عن الافتتاح الفوري للمفاوضات مع سومار للتوصل إلى اتفاق.

ومهما كانت النوايا الحسنة المكتشفة حديثًا، سيتعين على كلا الفصيلين التحرك بسرعة، حيث ينص قانون الانتخابات الإسباني على وجوب تسجيل الأحزاب الائتلافية في غضون 10 أيام من حل البرلمان، مما يعني أن الخلاف الذي لا يمكن التوفيق فيه والذي أبقى بوديموس وسومار منفصلين حتى الآن، قد تم حلها في وقت قياسي.

انتخابات الفوضى

كما أن إجراء الانتخابات الوطنية في أواخر يوليو يضيف عنصر كل الرهانات إلى التصويت، حيث سيكون عدد كبير من الإسبان في إجازة - ومن غير الواضح عددهم الذين سيكونون على استعداد للعودة إلى ديارهم للتصويت، وهناك احتمال قوي بأن تبدأ الرئاسة الدورية بسانشيز كرئيس للوزراء لكنها تنتهي برئيس حزب الشعب ألبرتو نونيز فيجو كرئيس للحكومة الإسبانية.

بينما يمكن للمواطنين التصويت عن طريق البريد ، فإن الفضائح الأخيرة التي تنطوي على شراء هذه البطاقات في بعض المدن والتي تعني زيادة استخدام هذا النظام من المرجح أن تكون مصدر الاضطرابات، فإذا كانت فصول الصيف القليلة الماضية تشير إلى أي مؤشر، فإن الإسبان سيصوتون أيضًا في خضم موجة حرارة قاتلة أخرى مطولة ، وفي وقت غالبًا ما تدمر حرائق الغابات المناطق الداخلية من البلاد، ويمكن أن تتأثر المشاركة بشدة بأي من هذه العوامل وتكون حاسمة بالنسبة للنتيجة.

كما ستجرى الانتخابات بعد ثلاثة أسابيع فقط من تولي إسبانيا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، ومع اقتراع الحزب الاشتراكي 6 نقاط خلف حزب الشعب ، هناك احتمال قوي بأن تبدأ الرئاسة الدورية بسانشيز كرئيس للوزراء، لكن تنتهي برئاسة زعيم حزب الشعب ألبرتو نونيز فيجو كرئيس للحكومة الإسبانية، وقد يكون هذا النوع من التحول بمثابة إلهاء كبير في خضم الرئاسة الأخيرة الكاملة للمجلس قبل انتخابات البرلمان الأوروبي العام المقبل، حيث كان من المفترض أن تكون هذه الأشهر الستة فترة "ذهبية" يتم فيها وضع اللمسات الأخيرة على جزء كبير من التشريع التاريخي لهذا المصطلح ، لكن اختتام النشاط البرلماني في بروكسل قد يطغى عليه الاضطراب السياسي في مدريد في نهاية المطاف.