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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

السيسي يؤكد أهمية التعامل مع ظاهرة تدفقات اللاجئين.. ونواب: استضافة مصر لهم يعكس دورها المحوري على المستويين الإقليمي والدولي

مجلس النواب
مجلس النواب

الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعامل مع ظاهرة تدفقات اللاجئين عبر مقاربة شاملة تستهدف جذور الأزمات


عمرو هندي: استضافة مصر للاجئين يعكس دورها المحوري على المستويين الإقليمي والدولي

 

خارجية النواب: تقدير الأمم المتحدة لاستضافة مصر اللاجئين يبرز جهودها الكبيرة بهذا الملف

 

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية التعامل مع ظاهرة تدفقات اللاجئين وكافة أشكال النزوح من خلال مقاربة شاملة تستهدف جذور الأزمات المتعلقة بتحديات تسوية النزاعات، وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، والتنمية المستدامة الشاملة.


جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، بالمفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو جراندي، بحضور وزير الخارجية سامح شكري.
 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس السيسي ثمن علاقة التعاون الممتدة منذ عقود بين مصر ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين، والجهود التي تبذلها المفوضية على الصعيد الدولي في ظل تصاعد الأزمة العالمية للاجئين.


وأضاف المتحدث الرسمي أن المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، من جهته، أكد حرص المفوضية على تعزيز التعاون مع مصر، مشددا على محورية الدور المصري على المستويين الإقليمي والدولي في هذا الإطار.


وأعرب المفوض الأممي عن تقدير المفوضية للجهود التي تقوم بها مصر لاستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين من جنسيات مختلفة، لافتا في هذا السياق إلى الزيارة التي قام بها للمعابر على الحدود المصرية السودانية، والتي لمس خلالها الجهد الهائل الذي تقوم به الجهات المصرية المعنية بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والهلال الأحمر المصري لمساعدة الوافدين، سواء من السودانيين أو الجنسيات المختلفة، كما شدد على ضرورة تقديم المجتمع الدولي والجهات المانحة يد العون للدول المستضيفة للاجئين والمتأثرة بحالات النزوح البشري.


وفي هذا الإطار أشاد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في استضافة اللاجئين من الدول التي تعاني من نزاعات مسلحة وصراعات أدت إلى نزوح عدد كبير منها إلى الخارج، مشيرًا إلى أن المنظمات الدولية لامست هذا الدور الكبير الذي تقوم به مصر في استضافة اللاجئين.

وقال "هندي"، في تصريحات له، إن هذا موقف مصر من استضافة اللاجئين، يكشف الدور المحوري لها على المستويين الإقليمي والدولي، كشيرًا إلى لقاء الرئيس السيسي والمفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، والتي كست تقدير المنظمات الدولية للدور الذي تقوم به مصر.

ولفت النائب عمرو هندي إلى أن مصر تقدم أوجه الرعاية للقادمين إليها من مناطق النزاعات، وذلك دون أن تتلقى أي مقابل، بما يعكس مسؤولية مصر تجاه اللاجئين خاصة من الدول الشقيقة مثل السودان، أو غيرهم من النازحين بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية التعامل مع ظاهرة تدفقات اللاجئين وكافة أشكال النزوح من خلال مقاربة شاملة، تستهدف جذور الأزمات المتعلقة بتحديات تسوية النزاعات، وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، والتنمية المستدامة الشاملة.

 

وثمنت النائبة إيلاريا سمير حارص عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان،  لقاء الرئيس السيسي، اليوم الاثنين ، بالمفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو جراندي، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، منوهة أنه يأتي في إطار علاقات التعاون الممتدة منذ عقود بين مصر ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين.

 

ونوهت حارص في تصريحاتها لـ صدى البلد إلى الجهود التي تبذلها المفوضية على الصعيد الدولي في ظل تصاعد الأزمة العالمية للاجئين، مشيدة بدور مصر مصر في ملف اللاجئين، حيث أنها منذ بداية عمل المفوضية فى مصر عام 1954، رفضت وضع اللاجئين فى مخيمات، وتعاملت معهم على أنهم مصريين دون تفرقة أو استثناء.

 

وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان على التعاون المثمر بين المفوضية والحكومة المصرية، موضحة أن الدولة المصرية تساهم في تقديم خدمات الصحة والتعليم للنازحين واللاجئين كما تقدمها للمصريين.

 

وأشارت النائبة إيلاريا حارص إلى الخدمات التي تقدمها المفوضية للنازحين والمقدرين بالآلاف خلال هذه الآونة في ظل نشوب صراعات، موضحة انها تتمثل في إعانات شهرية للأسر الأكثر احتياجا، وإعانات تعليمية للأطفال في سن الدراسة وتعزيز قدرات المؤسسات التعليمية والصحية لاستيعاب اللاجئين وتقديم دعما قانونيا ونفسيا خاصة لمن خلفت الحرب آثارا نفسية سيئة لديهم.

 

وأوضحت حارص أن تأكيد المفوض السامي للأمم المتحدة للشئون اللاجئين حرص المفوضية على تعزيز التعاون مع مصر، والتنويه إلى إلى محورية الدور المصري على المستويين الإقليمي والدولي في هذا الإطار، و تقدير المفوضية للجهود التي تقوم بها مصر لاستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين من جنسيات مختلفة، يؤكد جهود مصر الكبيرة المبذولة في هذا الملف.

الرئيس السيسي اللاجئين تدفقات اللاجئين عمرو هندي خارجية النواب

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