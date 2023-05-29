أمال الشيخ: مصر من أهم الأسواق.. والشركة العالمية تسعى لتعزيز تواجدها بها

أكدت أمال الشيخ العضو المنتدب لشركة شل للزيوت أن الشركة العالمية تسعى دائما لتعزيز تواجدها بالسوق المصرى.

وقالت خلال مؤتمر صحفى اليوم بالقاهرة إن الشركة العالمية تسعى للتوسع بالسوق المصرى وتحقيق الشراكات الناجحة.

وأكدت أن استراتيجية الشركة العالمية تتجه نحو استخدام واستحداث منتجات صديقة للبيئة وهو التوجه الذى نتوسع بف فى مصر حاليا.

وقالت إن المنتجات التى يتم طرحها بمصر تعتبر من أجود المنتجات العالمية والتى يتوافر بها أفضل الوسائل التكنولوجية.

جاء ذلك على خلفية توقيع شراكة جديدة تضيف المزيد من الخدمات لسوق السيارات بمصر.