قال الجنرال الأوكراني المتقاعد، سيرجي كريفونوس، اليوم الإثنين، إن رغبة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في شن هجوم مضاد بدلاً من تعزيز الدفاعات سيؤدي إلى خسائر إقليمية جديدة في كييف.

وفي مقابلة مع قناة “بريامي”، اعترف كريفونوس بأن هذا كان مرجحًا للغاية، مؤكدا أن مصير مدن مثل سلافيانسك وكراماتورسك يمكن أن تكرر قريبًا مصير باخموت.

وقال كريفونوس: "نتحدث باستمرار عن هجوم قواتنا ونتوقعه، ولكن في نفس الوقت يجب أن نفهم أنه من المهم الاستعداد للهجوم القادم من موسكو”.

وأضاف: “تمتلك روسيا الموارد والذخيرة اللازمة لمواصلة تقدم قواتها خلف خط باخموت. في حين أن الجيش الأوكراني يواجه موقفًا صعبًا إلى حد ما بسبب نقص ذخيرة المدفعية، مما يعيق قدراته”.