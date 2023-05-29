شعبة السيارات: مفيش معرض في مصر بيبيع بالدولار.. فيديو

أكد منتصر زيتون عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه لا توجد معارض تقوم ببيع السيارات بالدولار .

وقال منتصر زيتون في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" مفيش معرض في مصر بيبيع سيارة بالدولار ".

وأضاف منتصر زيتون " التعامل داخل معارض السيارات في مصر يكون بالجنيه المصري ".

وتابع منتصر زيتون : "قيام أي معرض او وكيل أو شركة ببيع السيارات بالدولار أمر مجرم وفقا للقانون ".

واكمل منتصر زيتون : " لو فيه مواطن يقوم بحجز سيارة يقوم حجزها بالجنيه المصري ".