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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بدون خطوط حمراء.. وزير الرياضة في حلقة خاصة مع أحمد موسى |فيديو

أشرف صبحي
أشرف صبحي

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه سيقوم بإجراء حوار مهم مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة اليوم.

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وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد": "سألته عن كل ما يدور في الشارع المصري، وعن كل الملفات التي تهم المواطن المصري".

وقال: "كلمته عن الاتحاد والإسماعيلي والمصري والأهلي والزمالك"، مضيفا: "سألت الوزير عن كل شيء يتعلق بالرياضة في مصر، وجاوب على كل أسئلة المصريين".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أنه توجه لوزير الشباب والرياضة بأصعب 20 ملف موجودين عندنا، والحوار لم يكن به أي خط أحمر، مشيفا: "سألته عن كله شيء وإجاباته كانت واضحة وكان صريح للغاية.

وأشار أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، إلى أنه سيعرض حوارًا مطولًا مع الدكتور أشرف صبحي؛ للإجابة عن تساؤلات الشارع والأندية والجماهير الكروية، وأزمات التحكيم، موضحًا أن مباراة إنبي وفيرتشر دخلت تاريخ كرة القدم. 
 

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