زئبق وزرنيخ.. حقيقة انتشار تونة رديئة بالأسواق

كشف حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، حقيقة تواجد تونة رديئة في الأسواق المصرية بها زئبق وزرنيخ.

وقال المنوفي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم ":" هذا الحديث عار تماما من الصحة ".

وتابع :" التونة المتواجدة في الأسواق المصرية جودتها عالية ".

وأكمل حازم المنوفي:" أي سمك تونة يكون به نسبة من الزئبق وفقا لمعايير السلامة الغذائية ولا تشكل ضررا على صحة الإنسان".

ولفت المنوفي:" مفيش حد هياكل كل يوم 6 علب من التونة "، مضيفا:" التونة بها فوائد كثيرة لجسم الإنسان وتعزز المناعة".