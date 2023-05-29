عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زئبق وزرنيخ.. حقيقة انتشار تونة رديئة بالأسواق

التونة
التونة

كشف حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، حقيقة تواجد تونة رديئة في الأسواق المصرية بها زئبق وزرنيخ.

أكلة خفيفية وسريعة.. طريقة عمل طبق التونة بالخضار 

فطارك عندنا.. حواوشي التونة مع البطاطس المقرمشة

 

وقال المنوفي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم ":" هذا الحديث عار تماما من الصحة ".

وتابع :" التونة المتواجدة في الأسواق المصرية جودتها عالية ".

 

وأكمل حازم المنوفي:" أي سمك تونة يكون به نسبة من الزئبق وفقا لمعايير السلامة الغذائية ولا تشكل ضررا على صحة الإنسان".

ولفت المنوفي:" مفيش حد هياكل كل يوم 6 علب من التونة "، مضيفا:" التونة بها فوائد كثيرة لجسم الإنسان وتعزز المناعة".

تونة التونة زئبق زرنيخ اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا أستطيع تغيير شريكي.. زوجة أحمد سعد تثير الجدل برسالة غامضة حول انفصالهما

صورني بدون ملابس.. اعترافات ضحية أكتوبر: رفضت ممارسة الرذيلة مع رباب وإيمان وسرقوني

قبلة مفاجئة.. تصرف صادم من نادين نجيم مع ليوناردو دي كابريو

شرع ربنا .. حسن شاكوش يفجّر مفاجأة بعد انفصاله عن ريم طارق

لإنهاء قطيعة 10 سنوات.. أول بلد عربي يزوره أردوغان بعد الفوز بالانتخابات

أزمة موليكا |كولر يرفض عودة نجم الأهلي ومحاولات من مجلس الإدارة لإقناعه

تعليق مثير من فرج عامر علي منصب أحمد ناجي الجديد بالنادي الأهلي

علاقات مشبوهة بالعيادة.. طبيب نساء شهير بالقاهرة: استغليت فتيات في الحرام

ترشيحاتنا

للحد من تسلل العملة الصعبة.. تشديد القيود على تدبر الدولار للمسافرين

درجات حرارة تصل لـ 43.. الأرصاد تحذر من أتربة في هذا الموعد

مفاجأة عن موعد تمكين زوجة حسن شاكوش من فيلا أكتوبر

النيران تحاصر المبنى.. لقطات مروعة في حريق جهاز 15 مايو | فيديو

اجهاض مقابل ممارسة الرذيلة فى العيادة.. عقوبات مشددة تنتظر طبيب شبرا|تفاصيل

في يوم الذكرى.. بايدن يكشف عن الواجب "المقدس" الوحيد للأمريكيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدرت التريند.. شاهد صور شام ابنة أصالة قبل وبعد فقدان وزنها

هذا ما سيحدث في مكة| ماذا تعني ظاهرة اختفاء ظل الكعبة؟

تركت رسالة غامضة.. صور تجمع بين أحمد سعد وزوجته

رقم خرافي.. مى عمر تثير الجدل بسعر إطلالتها في حفل هيفاء وهبى

فيديو

ما هو صندوق أسرار زويلة الذي كشفت عنه الكنيسة لأول مرة ؟

إصابة 23 شخصا.. تفاصيل حريق مبنى جهاز 15 مايو

طبيب نسا يساوم ضحاياه على الإجهاض مقابل علاقات محرمة.. فيديو

جمعتهما الصداقة والموت.. قصة وفاة طالبين عقب انتهاء الامتحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ