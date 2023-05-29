لإقامة منطقة صناعية للرخام.. "النواب" يوصي باستغلال كافة الموارد الطبيعية لمحافظة أسوان

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة النائب محمد سعد عوض الله وكيل اللجنة، عقد اجتماع مع كافة الوزراء المعنيين لاستغلال كافة الموارد الطبيعية للمحافظة الاستغلال الأمثل بمحافظة أسوان لإقامة منطقة صناعية لوجيستية للرخام والجرانيت .

كما أوصت اللجنة خلال اجتماعها بعمل مزايدة عالمية لكافة الشركات المتخصصة ويناقش هذا الأمر مع الوزراء المعنيين ولجنة الصناعة.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب جمال عبيد بشأن تدني مستوى الخدمات في المنطقة الصناعة بمحافظة أسوان حيث إنها تعاني من سوء حالة المرافق وكذلك إنشاء منطقة صناعية لوجيستية للرخام والجرانيت في محافظة أسوان ما يفتح أفاق جديدة للتصدير، بحضور نائب محافظ أسوان ونائب رئيس هيئة التنمية الصناعية وعدد من نواب أسوان لمناقشة الطلب.

وقال مقدم طلب الإحاطة أن المنطقة الصناعية بأسوان تعاني من سوء الخدمات بجميع المرافق رغم التكلفة الكبيرة للمنطقة طالبا بضرورة النظر من أجل تشغيل المصانع والعمالة، مشيرا إلي وجود نقص بالمرافق المختلفة من كهرباء وغاز إلي المنطقة .

وأفاد مقدم طلب الإحاطة أن أسوان تتمتع بطبيعة تميزها عن كثير من المناطق مما يسهل إقامة منطقة صناعية للرخام والجرانيت تنافس بالأسواق العالمية.



وقال النائب محمد سعد عوض الله وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع ، أن تداخل الجهات والوزارات المسؤولة عن قطاع الصناعة هي السبب الرئيسي في كافة المشكلات التي تواجه التصنيع في مصر، طالبا بضرورة تسهيل كافة الإجراءات على المستثمر من أجل اقتصاد مصري قوي وصولا إلي ال100 مليار دولار، مؤكدا أن توصيل كافة المرافق الخدمية لجميع المناطق الصناعية هي البداية الحقيقية لتطوير قطاع الصناعة والنهوض به .